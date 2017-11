Vier Frauen setzen auf Herz

Niemand soll ausgeschlossen werden, alle sind willkommen. Was vier Opfikerinnen in ihrer Stadt an Heiligabend planen, soll ganz sicher keine Fortsetzung ­jener gehetzten Konsumschlacht werden, die alljährlich schon lange vor dem Advent beginnt und an Weihnachten ihren vermeintlichen Höhepunkt findet. Cindy Gehrig, Franziska Driessen, ­Heidi Pante und Monika Maurer ­wollen schlicht und einfach ­«gemeinsame Weihnachten mit Herz» feiern. Die Betonung liegt dabei ganz auf Herz.

Was die Frauen antreibt und verbindet, versteht man, wenn man der 40-jährigen Pflegefachfrau Monika Maurer zuhört. Diese ist nämlich viel für die Spitex unterwegs in Opfikons Haushalten und betreut auch Dementein einer Wohngruppe. Bei ihrer Arbeit trifft sie nicht nur auf glückliche Menschen hinter schönen Fassaden, sondern sieht auch Leid und Einsamkeit.

Eine bedrückende Erkenntnis

Und so erkannte Maurer, dass viele Bewohner ihrer Stadt öfter allein sind, als ihnen lieb ist. Es war eine bedrückende Erkenntnis, welche sie schon früher beschlichen habe. «Ich besuchte an Heiligabend immer das Krippenspiel in Opfikon. Danach gingen wir Geschwister mit den Kindern jeweils zu den Eltern und konnten im Kreise der Familie feiern», erzählt sie. Zu sehen, dass nach dem Krippenspiel aber einige Besucher allein und offensichtlich einsam nach Hause gingen, habe sie stets nachdenklich gestimmt. «Ich dachte schon lange, da müsste man etwas tun.»

Die Organisatorinnen (von links) Cindy Gehrig, Monika Maurer, Franziska Driessen und Heidi Pante (Quelle: zvg)

Oft seien es ältere Menschen, die allein sind. Aber auch jüngere Leute wolle man ansprechen, sagt Maurer. Es sei völlig egal, ob es sich um Alkoholiker, Kranke oder einfach Alleinstehende handle, die sich an Heiligabend gern zu andern hinsetzen würden. Auch «normale» Leute seien ihr durch den Kopf gegangen,als sie vor rund zwei Jahren beschloss, aktiv zu werden.

Dabei habe sich rasch gezeigt, dass auch andere dieselben Gedanken umtrieben. Und so fanden sich die reformierte Pfarrerin (Gehrig), eine ehemalige CVP-Gemeinderätin (Driessen), die Frau eines FDP-Gemeinderates (Pante) sowie die Schwester eines SVP-Stadtrates (Maurer) als hoch motiviertes Organisatorinnengespann wieder.

Profikoch im Einsatz

Mit ihrer speziellen Weihnachtsfeier wenden sich die Organisatorinnen an alle Menschen in ihrer Stadt, die Heiligabend nicht ­allein, sondern gemeinsam mit anderen verbringen möchten. Es soll ein Fest für alle sein. Also ganz nach dem christlichen Gedanken, aber ohne dabei religiös zu sein, ohne Kleidervorschriften und ganz sicher ohne politische Hintergedanken. «Das ist uns ganz wichtig», sagt Maurer stellvertretend fürs ganze Quartett.

Dass ihr Gefühl sie nicht im Stich liess, zeigte sich schon an der ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier mit Herz im letzten Jahr. Schon zur Premiere kamen mehrere Dutzend Gäste in den Saal des reformierten Kirch­gemeindehauses von Opfikon. Heuer sollens noch mehr sein. «Wir rechnen mit 100 Teilnehmern», sagt Maurer, die auch fürs Budget zuständig ist. Am Geld wird die Feier – zumindest in diesem Jahr – jedenfalls nicht scheitern. Vieles sei ihnen gratis zur Verfügung gestellt worden, oft ungefragt und ohne auf die grosse Betteltour gehen zu müssen. «Uns wurde sogar ein ganzes Restaurantlokal angeboten», erzählt Maurer.

Aber sie wollten bewusst in dem für alle gut erreichbaren reformierten Pfarrhaus bleiben, das habe sich bereits bewährt. Kochen müssen sie trotzdem nicht selber. Für diese Rolle habe sich ein Profikoch freiwillig gemeldet. Er arbeitete schon im Vorjahr gratis und franko und zauberte an Heiligabend allen Gästen ein Dreigangmenü auf den Teller.

Am Ende leuchteten nicht nur die Kerzlein des festlich dekorierten Saals, sondern auch die Augen ­aller Beteiligten. «Als wir ‹Stille Nacht› anstimmten, standen alle auf und sangen mit», erinnert sich Maurer und fügt an: «Das war ein absoluter Hühnerhautmoment.» Für solche Momente wollen sich Gehrig, Pante, Driessen und Maurer auch weiterhin einsetzen. Denn eines steht für die beherzten Organisatorinnen fest: Gemeinsame Weih­nach­ten mit Herz soll es auch in Zukunft ­geben. (Zürcher Unterländer)