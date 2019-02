Vier Kandidierende für Gemeinderat

In Eglisau interessieren sich drei Frauen und ein Mann für den frei werdenden Gemeinderatssitz der zurücktretenden FDP-Politikerin Nadja Galliker. Die Ersatzwahl findet am 19. Mai an der Urne statt.

Die FDP will ihren Sitz mit Jolanda Helfenstein verteidigen. Die kaufmännisch Angestellte mit Jahrgang 1962 hebt ihre Erfahrungen im Alters- und Gesundheitsbereich hervor. Seit neun Jahren leitet sie die Alters-Stiftung Eglisau und seit Kurzem auch noch den InfoPunkt, eine neutrale Anlaufstelle für Altersfragen. Sie rechnet sich gute Chancen aus, weil die zurücktretende Parteikollegin das Ressort Alter, Gesundheit und Sicherheit bekleidet. «Mein Profil passt bestens mit dem Amt zusammen.»

Vonseiten der SVP versucht Regula Peter den letztes Jahr verloren gegangenen Sitz der ehemaligen Gemeindepräsidentin Ursula Fehr zurückzuerobern. «Ich bin durch mein Engagement in den Vereinen bekannt und habe die Fasnacht nach Eglisau zurückgeholt», sagt die Innendekorateurin mit Jahrgang 1972 zu ihrem Leistungsausweis. Früher war sie auch in der Schulpflege aktiv.

Unabhängig von Parteien

Derweil tritt der 51-jährige Unternehmer Roland Ruckstuhl bewusst als Parteiunabhängiger an. «Ich will das Auge und Ohr der Bevölkerung sein und nach Kompromisslösungen suchen», sagt der frühere Präsident des Vereins Viva Eglisau. Ebenfalls als Parteilose kandidiert Elisabeth Villiger. Sie ist Geschäftsführerin der Oase Service AG, zu der auch das Eglisauer Seniorenzentrum Oase am Rhein gehört. Dieses hat sie früher geleitet.

Mit drei Kandidatinnen stehen die Chancen gut, dass der Gemeinderat für den Rest der Amtsperiode bis 2022 nicht ohne Frau dastehen wird. Die verbleibenden vier Mitglieder setzen sich aus drei parteilosen sowie Gemeindepräsident Peter Bär von Fokus Eglisau zusammen. Die Auswahl der Kandidierenden ist noch nicht ganz definitiv. Auch nach dem Ablauf der zweiten Frist (22. Februar) sind keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen.

(Zürcher Unterländer)