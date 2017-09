Vier gefällte Bäume machen Anwohner traurig und wütend

Dauerregen und kühle Temperaturen sorgten am Donnerstag dafür, dass etliche Sommergefühle in Windeseile verflogen. Bei solchem Wetter traut man sich fast nicht, aus dem Fenster zu blicken. Dora Haller, die seit über zehn Jahren bei der Kreuzung Feld- und Erachfeldstrasse in Bülach wohnt, machte es trotzdem.

Und sie traute ihren Augen nicht: «Kurz nach der Mittagszeit fuhren sie auf.» «Sie» waren laut Haller die Leute, deren Aufgabe es war, vier Bäume zu fällen. Bäume, die den Anwohnern viel bedeutet haben. «Wir haben uns über die schöne Aussicht gefreut und mit den Pflanzen die verschiedenen Jahreszeiten durchlebt.» Es sei wunderbar gewesen vom Balkon aus zu beobachten, wie die Blüten im Frühling jeweils gespriesst sind.

Für Dora Haller ist klar: «Parks und gepflegte Gärten prägen das Bild einer Stadt wie Bülach.» Nun trauert sie um ihre geliebte Aussicht. Grund der Baumfällaktion ist das Bauvorhaben der EKZ mit dem klingenden Namen «Quattro Sorelle — vier Schwestern». An der Feldstrasse 50 entsteht eine Überbauung mit 60 Wohnungen. Das bestehende Werkgebäude weicht drei Mehrfamilienhäusern, die mit einer Tiefgarage verbunden sind.

EKZ soll wichtige Fakten verschleiert haben

Im Vorfeld informierten die Bauplaner die Anwohner mit einem Schreiben auf die bevorstehenden Bauarbeiten. Dass Dora Haller darin nichts von allfälligen Baumfällaktionen gelesen hat, macht sie sauer: «Die EKZ haben wichtige Fakten verschleiert.

Noël Graber, Mediensprecher der EKZ, sieht das anders: «Das Bauprojekt – und damit auch der detaillierte Umgebungsplan – lag während 20 Tagen bei der Stadt Bülach auf. Auf dem Plan ist klar ersichtlich, wo im Zuge des Neubaus Bäume gefällt werden.» Einsprachen habe es in dieser Frist keine gegeben.

Ein Mehrfaches der gefällten Bäume wird neu gepflanzt

Die Bäume, die am Donnerstag gefällt wurden, haben den Bau der Tiefgarage behindert. Für dora Haller ist klar: «Man hätte die Garage auch an einem anderen Ort platzieren können, wo die Bäume nicht im Weg gestanden wären.» Mediensprecher Graber entgegnet: «Wir haben bei der Planung darauf geachtet, den bestehenden Baumbestand möglichst wenig zu tangieren. Wir haben deshalb unter anderem auf den maximalen Ausbau der Tiefgarage verzichtet, um gewisse Bäume zu erhalten.»

Es gibt auch gute Nachrichten für die aussichtstrauernden Anwohner. «Ein Mehrfaches der gefällten Bäume wird wieder neu gepflanzt», verspricht Graber. Bis dahin bleibt Dora Haller und ihren Nachbarn nichts anderes übrig, als auf die Baustelle zu blicken und sich auf die neuen Bäume zu freuen. (Zürcher Unterländer)