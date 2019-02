Vierstelliger Betrag für den Vinyl-Elvis

Das Gemeinschaftszentrum Roos ist vor allem bekannt für die Durchführung von Kinderanlässen. Mit dem ersten Vinyl-Flohmarkt findet jetzt auch ein Anlass für Erwachsene statt. Sarah Candeloro vom GZ Roos, begeisterte Schallplattenhörerin und Flohmarktbesucherin, ist mehr als zufrieden und zieht bereits am Sonntagmittag eine positive Bilanz: «Wir haben 26 Verkaufsstände vermieten können. Diese hohe Zahl hat uns völlig überrascht. Auch mit nur zehn Ständen hätten wir den Flohmarkt durchgeführt.»

Candeloro denkt bereits an einen weiteren Vinyl-Flohmarkt im nächsten Jahr: «Schallplatten sind wieder in Mode. Es zeichnet sich ein Boom ab, denn an Live-Konzerten gibt es vermehrt wieder Schallplatten zu kaufen.»

Hobby mit Suchtpotenzial

Reto Tiefenbacher aus Adlikon sammelt seit 1971 leidenschaftlich Schallplatten. Als einer der ersten Besucher des Vinyl-Flohmarkts am Sonntagmorgen durchstöberte er die Platten gezielt und stiess schliesslich auf Raritäten wie «Humble Pie» aus dem Jahr 1969 und «Gemini Suite» von Jon Lord von 1971. «Ich behalte die LPs für mich», erzählt er. Tiefenbacher besitzt rund 6000 LPs, 3000 Singles und nicht weniger als 7000 CDs.

«Die Musik war immer schon mein Hobby. Sie verbindet mich mit meiner Jugendzeit. Es ist ein Hobby mit einem gewissen Suchtpotenzial.» Eine Schallplatte vom Flohmarkt kostet zwischen 3und 5 Franken. Raritäten sind schon teurer. «Für die Platte von Nick Drake habe ich 250 Franken bezahlt.»

Vinyl, ehrlich, authentisch

Am Vinyl-Flohmarkt war vereinzelt auch junges Publikum wie die 17-jähri­ge Joelle Roth aus Buchs anzutreffen. «Ich mag Schallplatten, weil sie etwas darstellen und ich sie in der Hand halten kann». Ihr Interesse gilt vor allem dem Hip Hop aus den 80er und 90er Jahren. Sie hat sich die beiden LPs «Do For Love» von «2Pac» und «Ready for Not» von «The Fugees» ausgesucht. «Ich habe zu Hause einen alten Plattenspieler von meinem Grossvater, möch­­te diesen aber durch einen qualitativ besseren ersetzen», sagt sie.

«Der Wert einer Vinyl-Schallplatte richtet sich nach Nachfrage, Zustand, Alter und Pressung.»Hans Peter Millischer



Am Verkaufsstand von Madelaine Rabenau und Sebastian Schnecke aus Tann fühlt man sich in die 50er Jahre zurückversetzt. Der DJ für Musik aus dieser Zeit tritt mit seinen Räritäten und Sammlerstücken wie einer sehr seltenen Pressung von «Vince Anthony» für 250 Franken erstmals als Verkäufer auf. «Vinyl ist der beste und authentischste Tonträger der Welt. Jede Herz­zahl ist drauf – und die Wiedergabe ist ehrlich», beschreibt Schnecke den Unterschied zur digitalen CD.

Begehrte Raritäten

«Der Wert einer Vinyl-Schallplatte richtet sich nach Nachfrage, Zustand, Alter und Pressung», führt Hans Peter Millischer aus Hüntwangen aus. Eine 50-jährige Platte vom selben Interpreten ist mehr Wert als eine, die vor zwei Jahren gepresst wurde. Er bietet an seinem Verkaufsstand einige Raritäten an, darunter eine Schweizer Spezialausgabe einer Elvis-Platte. «Diese wird für zwischen 1000 und 2000 Franken gehandelt.» Millischer ist mit dem Verkauf sehr zufrieden: «Am Morgen kom­men die Profi-Sammlerinnen und -Sammler, später dann jene, die günstige Schallplatten um die drei Franken suchen.»

«Vinyl klingt eindeutig besser und ist zeitlos.»Philip Staub alias DJ Floostix



Till Zimmer aus Affoltern studiert Lebensmittelwissenschaft an der ETH und finanziert sich sein Studium mit dem Verkauf von Platten. «Seit mein Bruder und ich früher in unserem Musikraum gerappt haben, höre ich Platten.» Für den Verkäufer Eric Kirchhoff aus Oerlikon hat jede seiner Schallplatten eine eigene Geschichte. Er hat verschiedene Sammlungen aufgekauft und auch einige geschenkt bekommen. «Jede meiner Platten verbindet mich mit einem Ereignis», erzählt er. Jetzt ver­kauft er einen Grossteil seiner Samm­lung. An seinem Stand gab es auch sehr originelle T-Shirts zu erwerben.

DJ Floostix am Vinyl-Markt

Philip Staub alias DJ Floostix aus Wollerau unterhielt mit Songs, die nicht dauernd im Radio zu hören sind. «Ich spiele heute CDs ab, da diese einfacher zu transportieren sind und die Auswahl grösser ist.» Die Klangqualität von Vinyl übertreffe aber jene von CDs. «Vinyl klingt eindeutig besser und ist zeitlos.» (Zürcher Unterländer)