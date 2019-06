Vikar beschuldigt Pfarrer des Mobbings

Es brodelt seit Jahren in der katholischen Kirchgemeinde St. Mauritius. Im Zentrum der Kritik steht Pfarrer Remo Eggenberger. Jetzt wirft Vikar Stefan Loppacher ihm schweres Mobbing gegen Angestellte der Pfarrei und gegen ihn selber vor. Loppacher ist geweihter Priester, seit September 2017 in der Furttaler Pfarrei und auch als Richter am Diözesangericht des Bistums Chur in Zürich tätig. Der 40-jährige Vikar ist derzeit krankgeschrieben.

«Es wurde ein Klima der Angst geschaffen»

Vikar Loppacher steht in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis. In einer Stellungnahme, die dieser Zeitung vorliegt, verabschiedet er sich aber bereits von den Kirchgemeindemitgliedern. «Sie haben ein Recht zu erfahren, was geschehen ist, sowie ich ein Recht habe, meinen guten Ruf zu schützen», schreibt er. Die Vorwürfe, die folgen, sind happig: «Durch andauerndes respektloses und rücksichtsloses Verhalten des Vorgesetzten gegenüber seinen Mitarbeitern wurde ein Klima der Angst geschaffen, geprägt von Misstrauen, Drohungen und Machtmissbrauch», schreibt Loppacher. «Ich habe das genug oft selber miterleben müssen und erhebe solche Anschuldigungen keineswegs leichtfertig.»

Im Frühling 2018 hätten mehrere Angestellte der Kirchgemeinde das Gespräch mit ihm gesucht und sich, teilweise unter Tränen, über Missstände im Betrieb beschwert. Im Zentrum der Beschwerden standen laut Loppacher der Führungsstil des Pfarrers und sein Umgang mit den Angestellten. Im August 2018 habe er Pfarrer Eggenberger und die Kirchenpflege mit den Vorwürfen der Angestellten konfrontiert. Doch statt das Problem zu lösen, habe es die Kirchenpflege noch verschärft. «Anstatt die Mitarbeiter effizient vor weiterem Unrecht zu schützen, hat die Kirchenpflege sich als Arbeitgeberin selbst zu Mobbinghandlungen gegen ihre Angestellten hinreissen lasse», sagt Loppacher.

Seit November arbeite man mit äusserst subversiven Methoden daran, ihn und andere Mitarbeiter, die sich gewehrt haben, so schnell wie möglich loszuwerden. Es sei zu Verleumdungen und falschen Anschuldigungen bei kirchlichen Vorgesetzten gekommen. «Durch dieses intrigante Vorgehen hat die Kirchenpflege jede Sorgfaltspflicht vermissen lassen und auch meine Gesundheit weiter geschädigt», schreibt der Vikar.

Pfarrer weist Mobbing-Vorwürfe zurück

Pfarrer Remo Eggenberger zeigt sich überrascht über Loppachers Schreiben. Weil Loppacher aber krankgeschrieben ist, will Eggenberger keine Auskunft zum Konflikt mit dem Vikar geben. Eggenberger beruft sich auf ein Schreiben des Personalombudsmanns der Katholischen Kirche im Kanton Zürich, Helmut Steindl, den Loppacher im Sommer 2018 zur Konfliktlösung zugezogen hatte. Der Ombusmann schreibt an Eggenberger: «Wenn das zutrifft, was er (Loppacher, Anm. der Redaktion) mir berichtet hat, handelt es sich meines Erachtens eindeutig um eine Mobbingsituation… Daraufhin habe ich Vikar Dr. Loppacher dringend empfohlen, die Sache sowohl direkt mit Ihnen als auch mit der Kirchenpflege anzusprechen, weshalb sich eine Kontaktnahme meinerseits erübrigt hat.» Laut Eggenberger habe Loppacher seither den Konflikt in der Pfarrei nicht mehr zur Sprache gebracht.

Kirchenpflege beruft sich auf Schweigepflicht

Eggenberger räumt aber ein, dass es Abgänge seinetwegen gegeben habe. Die Gründe seien vielfältig: «Eine geforderte Ausbildung etwa, die man nicht machen wollte», sagt er als Beispiel. Er verlange von seinen Leuten, dass sie in ihrem Aufgabenbereich selbstständig arbeiteten. «Wenn man seinen Aufgabenbereich aber verlässt und von dort aus Forderungen stellt, wird die Zusammenarbeit schwierig.» Mobbing gegen eine Person habe er aber nie betrieben. Gegen den Vorwurf des Mobbings wehrt sich auch der Präsident der Kirchenpflege, Giovanni Catania. Auch er beruft sich auf seine Schweigepflicht und will die Situation in der Pfarrei nicht weiter kommentieren.

Eggenberger gilt als umstritten. Seine Kritiker werfen ihm vor, die Pfarrei zu konservativ und eigenmächtig zu führen. Als seine Bestätigungswahl im März 2018 anstand, haben seine Gegner eine stille Wahl verhindert und mit der Sammlung von Unterschriften einen Urnengang erzwungen. 62 Prozent der rund 8400 stimmberechtigten Furttaler Katholiken stellten sich bei der Wahl hinter den Pfarrer, 38 Prozent wollten ihn loswerden.

(Zürcher Unterländer)