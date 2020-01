Virtuelle Reise in ein atomares Tiefenlager

Unter dem Motto «Zeitreise zum atomaren Tiefenlager» kommen derzeit die Besucherinnen und Besucher des Gemeindehauses von Weiach in den Genuss, für zehn Minuten in die Zukunft zu reisen. Die Rückfahrt ist garantiert, die Reise kostenlos, da virtuell.

Mit Blick auf ein mögliches Standortgebiet für radioaktive Abfälle im Raum Weiach-Stadel übernimmt die Gemeinde Weiach somit eine Pionierrolle mit diesem Angebot. «Der Zeitreisestuhl mitsamt 3-D-Brille wurde uns von der Nagra zur Verfügung gestellt», erklärt Gemeindepräsident Stefan Arnold. Er entdeckte diesen Stuhl kürzlich an einer Gewerbeausstellung und hat nun damit ein Stück «Zukunft» in seine Gemeinde geholt. Der Stuhl steht im Eingang des Gemeindehauses und kann während der regulären Öffnungszeiten benützt werden.

Im Film hat die Bauphase begonnen

Der in knallroter Farbe gehaltene Lederstuhl erinnert ein wenig an einen Chefsessel. Einmal Platz genommen, die 3-D-Brille samt Kopfhörer aufmontiert, befindet man sich sogleich in einem modernen Labor. Auf einer Leinwand hält eine Nagra-Mitarbeiterin eine kurze Ansprache, bevor die Reise losgehen kann. Der Zeitreisestuhl beginnt zu vibrieren, und aus zwei kleinen Röhren, die unterhalb der beiden Armlehnen angebracht sind, strömt Luft. Der Besucher befindet sich nun virtuell in einer Art Zeittunnel, an dessen Ende man sich im Jahre 2030 wähnt. Der Bundesrat hat sich in diesem Szenario für den Standort Weiach-Stadel entschieden. Die Bauphase für das atomare Tiefenlager hat begonnen.

Ausblick ins 60. Jahrtausend möglich

Wer genau hinsieht und den Erläuterungen durch den Kopfhörer folgt, erkennt die drei Eichen, die im vorderen Bereich als Referenzpunkt gepflanzt wurden. Im Jahre 2070, der Fertigstellung der grossen oberirdischen Hallen und des Tiefenlagers, sind sie bereits gross gewachsene Bäume. 40 Jahre später, wenn die sogenannte Beobachtungsphase beginnt, stehen sie mächtig in der Unterländer Landschaft. Die Hallen sind zurückgebaut, neue Wohnanlagen entstanden, und die Schmetterlinge flattern weiter. Noch futuristischer wird es, im Jahre 60000 einen Blick in verschiedene klimatische Begebenheiten zu werfen. Hochauflösende Bildschirmgrafiken sorgen für grosses Staunen.

«Ich möchte, dass meine

Mitbürgerinnen und Mitbürger über mögliche Szenarien

informiert sind.»Stefan Arnold,

Gemeindepräsident, Weiach

Für Gemeindepräsident Arnold ist vor allem der Informationsfluss bei dieser Aktion wichtig. «Ich möchte, dass meine Mitbürgerinnen und Mitbürger über mögliche Szenarien informiert sind», erklärt Arnold. Ob man pro oder gegen das atomare Tiefenlager ist, sei nicht der springende Punkt.

Wichtiger sei es, überhaupt darüber zu diskutieren. Neu erhalten die Weiacher im Abo-Mitteilungsblatt der Gemeinde zur Förderung dieser Diskussion Antworten auf Fragen zum atomaren Tiefenlager und sind darüber hinaus eingeladen, weitere Fragen zu stellen. Für angemeldete Kleingruppen würde Arnold auch einen Nagra-Fachmann aufbieten, der die entsprechenden Informationen aus erster Hand geben kann.