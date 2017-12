Vision kann Wirklichkeit werden – teilweise zumindest

Die Versammlung begann mit Verspätung. Der Grossandrang drohte nämlich das Fassungsvermögen der Mehrzweckhalle Früebli zu sprengen. Es mussten Zusatzstühle – ja sogar Turnbänke – herbeigeschafft werden, damit alle Stimmberechtigten sitzen konnten. Ein gutes Dutzend Nicht-Stimmberechtigte reihte sich stehend der Wand nach auf.

330 Wohnungen sind zu viel

Der Magnet für das grosse Interesse waren die Traktanden Nummer 3 und 4: der kommunale Teilrichtplan Siedlung/Zentrum und die nach mehr als 20 Jahren total revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO). Diese Dokumente, an welchen der Gemeinderat und Fachleute während sechs Jahren gearbeitet haben, regeln die bauliche Entwicklung des Dorfs und sind auf 20 bis 30 Jahre ausgelegt. Behandelt wurden diese beiden eng verknüpften Geschäfte gemeinsam, die Abstimmungen erfolgten jedoch separat.

Gemeindepräsident Andreas Denz erklärte, 93 Prozent der Dielsdorfer Wohnzone seien überbaut. Aus diesem Grund soll verdichtet und höher gebaut werden dürfen. Zudem sollte das gut 4 Hektaren grosse, noch unbebaute Industrieareal Neuwisen östlich und unterhalb des Bahnhofs in ein Wohngebiet mit untergeordnetem Gewerbeanteil umgezont werden. Dort könnten 780 Menschen in 330 Wohnungen leben und teilweise arbeiten. Für viele Anwesende war das dann aber einfach viel zu viel.

Oben Dorf, unten Industrie

Diese Umzonung stellte den grössten Zankapfel dar. Dies wurde spätestens klar, als die Rechnungsprüfungskommission (RPK) ihre Empfehlung vorbrachte: Teilrichtplan und BZO seien gutzuheissen, aber nur ohne die Umzonung des Neuwisen-Areals. Denn dadurch, so erklärte RPK-Präsident Jürg Meier, würden massive Probleme wegen fehlendem Schulraum entstehen. Diese wiederum würden Steuergeldinvestitionen in zweifacher Millionenhöhe nach sich ziehen. «Belassen wir es doch so: oberhalb der Bahnlinie ist unser schönes Dorf, unterhalb unsere Industrie.»

In der angeregten Diskussion wurde schnell klar, dass eine grosse Mehrheit gegen eine Umzonung war. Das Wachstum des Dorfes würde zu schnell gehen, ein neues Schulhaus würde benötigt, vielleicht auch eine zusätzliche Turnhalle, die Verkehrsführung sei nicht gelöst, die Höhe der Infrastrukturkosten sei nicht bekannt, es fehle ein Leitbild, das Dorfleben werde durch das Grossprojekt zerstört. Und überhaupt: Mit dem grossen Bauvorhaben auf dem Schäferareal sei dem Wachstum genüge getan.

Ein Nehmen und Geben

In einer ersten Tranche wurde schliesslich über den RPK-Antrag abgestimmt, der forderte, die Neuwisen-Umzonung sei zu streichen. Diesen Antrag, der in der Diskussion von vielen Votanten gestützt worden war, erhielt denn auch in den beiden Teilabstimmungen sowohl zum Teilrichtplan als auch zur BZO ganz klare Mehrheiten.

Nach der Eliminierung des Aspekts Neuwisen diskutierten die Stimmberechtigten weiter über Teilrichtplan und BZO. Diese Grundlagen machen es möglich, dass sich das Dorfzentrum, insbesondere entlang der Bahnhof- und Geerenstrasse, entwickeln kann. So soll in diesem Gebiet mehr Raum für Grünflächen, Fussgänger, Velofahrer, Gewerbetreibende und ihre Kundenfahrzeuge geschaffen werden können. Dazu muss die Bahnhofstrasse verbreitert werden – eine Massnahme, die im Verlauf der Jahre nach und nach realisiert wird und vom Entgegenkommen der Hausbesitzer abhängt, die Teile ihres Grundstücks an die Gemeinde abtreten. Im Gegenzug dürfen die Grundstückinhaber um ein Geschoss höher bauen. Geschützte Gebäude sollen aber geschützt bleiben.

Der «zahnlose Tiger»

Ein Votant befürchtete, die Bahnhof- und Geerenstrasse würden bei einer Annahme des Gemeinderatsantrags zu hohen, erdrückenden Häuserschluchten. Er stellte den Antrag, die maximalen Gebäudehöhen, wie in der bisherigen BZO geregelt, zu belassen.

Gemeindepräsident Andreas Denz appellierte an die Versammlung, diesem Begehren nicht nachzugeben, denn damit «schneiden Sie das Filetstück» aus der Vorlage. Übrig bleibe dann ein «zahnloser Tiger». Man könne nämlich von den Grundstückeigentümern nicht um Land bitten, ohne sie dafür – als Kompensation – mit einem Höherbaurecht zu entschädigen. Und kein einziger Bodenbesitzer werde zu irgendetwas gezwungen, sagte Denz.

Eine Vision

Der Gemeindepräsident verwies mehrmals darauf, dass es sich bei der Vorlage um eine Vision handle und die Neugestaltung sich fliessend über einen Zeitraum von etwa 30 Jahren erstrecken werde. «Wir wollen Freiräume schaffen und das Zentrum nicht verkehrsorientiert, sondern siedlungsorientiert gestalten», sagte Denz. «Wir haben sechs Jahre lang gearbeitet, um diese Vision realisierbar zu machen.»

Der Antrag aus dem Plenum, die maximalen Gebäudehöhen sollten weiterhin wie bisher gelten, wurde ebenso klar abgelehnt wie ein weiterer Antrag, wonach die Dachgestaltung in der gesamten Wohnzone der Gemeinde Dielsdorf wie in der bisherigen BZO zu belassen sei.

In der Schlussabstimmung hiess dann die Versammlung sowohl den neuen Teilrichtplan als auch die neue Bau- und Zonenordnung mit deutlicher Mehrheit gut. (Zürcher Unterländer)