Viva Eglisau bittet zum Tanz

Egal ob jung oder alt, alleine oder zu zweit, alle, die sich gerne zu Musik bewegen sind willkommen. Für die vierte Eglisauer Tanzwoche im Weierbachhus bietet Viva Eglisau ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm an, ganz unter dem Motto «Tanz für jedes Alter, mit oder ohne Tanzpartner». Die Tanzwoche startet am nächsten Samstag (siche Kasten) mit einer U20 Bandparty mit Barbetrieb. Eglisauer Schülerbands, unter ihnen «The Variety» und «Destroyed», sorgen mit Rock- und Pop-Songs für Stimmung. Anschliessend wird der Dancefloor eröffnet und DJANX legt auf.

Am Sonntag dann läuft am Nachmittag die Schülerdisco für die Erst- bis Sechstklässler. Aus den Lautsprechern ertönt die aktuelle Hitparade und an der Bar warten alkoholfreie Drinks zur Erfrischung.

Eine Tanzlehrerin zeigt am Montag bei Everdance und Paartanz 60+ einfache Schrittfolgen moderner Gesellschaftstänze, wie Cha-Cha-Cha, Samba und Walzer, je nach Wunsch. Beim Everdance werden die gleichen Schrittfolgen getanzt, einfach ohne Partner aber dafür in einer Gruppe.

Die Zürcher Unterländer Volkstanzgruppe lädt am Dienstagabend zum Schnuppern ein. Für die traditionellen und lebendigen Volkstänze sind weder Trachten noch Vorkenntnisse nötig.

Kinder experimentieren

Der Mittwochnachmittag gehört den Kindern: Mit der Musik experimentieren sie mit Zeit, Raum, Rhythmus, Dynamik und Form. Im Vordergrund steht dabei die Bewegungsfreude. Gegen Abend wird der Streetdance vorgestellt. Zu aktueller Musik werden die Formen und Schritte vom «Tanz von der Strasse», der sich grosser Beliebtheit erfreut, gezeigt. Am späteren Abend findet der Kurs «Aus der Bewegung in den Tanz» statt. Bewegungsfreudige Erwachsene lernen, wie sie durch Körperarbeit das eigene Energiezentrum anregen können und so ihre Körperwahrnehmung verfeinern können.

Am Donnerstag steht Line-Dance zu Country-Musik auf dem Programm. Einfache, schnell lernbare Choreographien charakterisieren den geselligen Tanz, der sich für Männer und Frauen jedes Alters eignet.

Abschlussfest am Sonntag

Für den Freitagabend zeigt der Filmclub Eglisau das Musical «Top Hat», ein Tanzfilm aus dem Jahr 1935 mit Ginger Rogers und Fred Astair in den Hauptrollen. Nach dem Film kann man sich wieder auf der Tanzfläche verweilen und an der Bar treffen.

Die «Dance Night mit VIVA Eglisau» am Samstag ist für alle gedacht, die sich gerne individuell zu Musik bewegen. DJs heizen mit Oldie-Hits und Musik aus der aktuellen Hitparade ein, während die Bar eine Erfrischung anbietet.

Mit dem Abschlussfest am Sonntag findet die Tanzwoche ihr Ende. Das Fest findet im Rahmen des Projekts «Dancing Classrooms» statt, das momentan in drei Klassen der beiden Eglisauer Schulhäuser läuft. Die Generationen sollen sich auf und neben der Tanzfläche treffen, austauschen und die Woche mit Musik, Tanz, Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. (Zürcher Unterländer)