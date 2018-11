Vögel teilen den Lebensraum mit Menschen

Der Siedlungsraum des Menschen ist seit jeher auch zum Lebensraum verschiedener Tiere – und vor allem Vögel – geworden. Über diese Kulturfolger – «Tiere, die vom natürlichen Lebensraum in menschengemachten einwandern und sich dort niederlassen» – sprach am Freitagabend in der Oberglatter Gemeindebibliothek Michael Gerber von BirdLife Schweiz, dem Dachverband der schweizerischen regionalen Naturschutzvereine. Seinen Vortrag «Tiere im Siedlungsraum», der vom Naturschutzverein Oberglatt mitorganisiert wurde, begleitete er visuell mit eigenen Vogelfotografien.

Die Vielfalt der Tiere im Siedlungsraum variiere nach der Art Siedlungsräume selbst – von Grossstädten zu Siedlungen in Agglomerationen bis zu zubetonierten Industriegebieten gibt es unterschiedlichste Lebensbedingungen. Grundsätzlich gelte aber: «Es gibt keine Tiere, die von Natur aus konkret an Siedlungsräume angepasst sind.» Die treibende Kraft für sukzessive Annäherung, die zur Ansiedlung führte sei einerseits die Nahrungsbeschaffung, aber auch nicht selten der Verlust der natürlichen Lebensräume der Tiere. Gerber nannte einige nicht-gefiederte Kulturfolger wie Fuchs, Ratte, Eihörnchen, Steinmarder, Zwergfledermaus und Schmetterlinge, der Schwerpunkt lag aber bei den Vögeln.

Besonders statt gewöhnlich

Zu den Generalisten – Arten, die sehr anpassungsfähig und auf keinen speziellen Lebensraum fokussiert sind – zählen unter anderem Möwen, Raben- und Saatkrähen. Letztere würden von manchen aber wegen ihrer grossen Kolonien immer wieder als Plage gesehen. Der für gewöhnlich gehaltene Haussperling entpuppte sich als Besonderheit. «Er ist eine der wenigen Vogelarten in Mitteleuropa, die eine ausgeprägte Gruppenstruktur hat. Jungvögel aus der ersten Brut, die schon ausgeflogen sind, helfen bei der Fütterung der zweiten Brut mit», erklärte Gerber. Zudem seien sie sehr an den Lebensraum des Menschen gebunden. Dazu nannte der Fachmann das Beispiel Nordseeinsel Helgoland, die nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Zeit unbesiedelt war: Als Menschen die Insel verliessen, verschwand auch der Spatz. Und er kam erst zurück, als der Mensch zurückgekehrt war. Die Bachstelze hat Gerber auch in Marokko in der Wüste getroffen – was ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis stelle.

Angepasstes Fluchtverhalten

Von den Fels- und Höhlengebieten kamen der Mauersegler, der Hausrotschwanz und die Mehlschwalbe in Siedlungsgebiete

Aus dem Wald fanden die Amsel, die Ringeltaube, die Mönchsgrasmücke, das Rotkelchen und der Buchfink den Weg zu den Menschen.

Die Bewohner der Gewässer im Siedlungsraum sind unter anderem das Blässhuhn, das seine Jungen im Gegensatz zu der Stockente in Paaren aufzieht und der Graureiher. Zu diesem nannte Gerber eine in Amsterdam durchgeführte Studie. Sie bewies, dass die gleichen Individuen in Städten eine Fluchtdistanz vor Menschen erst bei drei, vier Metern haben, während diese auf dem Land rund 50 Meter beträgt. «Vielleicht werden sie auf dem Land eher gejagt und fühlen sich in der Stadt sicherer, man weiss es nicht, aber es beweist auf faszinierende Art ihre grosse Anpassung an unterschiedliche Lebensräume.»

Grundsätzlich gelte leider, dass Vögel durch den Einfluss der Menschen ihren Lebensraum verlieren – ob wegen Monokulturen, Baumfällung, oder Verlust von Grünflächen. Deswegen sei die Berücksichtigung der Bedürfnisse der VöDgel nach Nistorten- und -hilfen, Bäumen, Hauspalten und offenen Böden für die Nahrungssuche bei der Gestaltung der Siedlungsräume ein wichtiger Faktor zu ihrem Schutz.

(Zürichsee-Zeitung)