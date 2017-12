Volk schickt Turnhallensanierung bachab

Sitzplätze waren am Mittwochabend Mangelware. Ganze 147 Stimmberechtigte strömten zur Gemeindeversammlung der Schule Rorbas-Freienstein-Teufen, die zwei brisante Themen traktandiert hatte: Der Steuerfuss und die Sanierung der Sporthalle Freienstein. In beiden Punkten waren sich Schulpflege und Rechnungsprüfungskommission (RPK) uneinig.

So forderte die Schulpflege eine Erhöhung des Steuerfusses um 4 Prozent, von 63 auf 67 Prozent, unter anderem, um die Laufende Rechnung zu decken. Diese sieht bei einem Aufwand von 12,6 Millionen und einem Ertrag von 12,4 Millionen ein Minus von 230000 Franken vor. «Selbst bei einer Erhöhung um 4 Prozent haben wir immer noch ein Minus», führte Finanzvorsteher Stefan Hug den Anwesenden vor Augen. Sorgenkind der Rechnung seien dabei die stark ansteigenden Kosten im Bereich der Sonderschulung.

Keine Schulden machen

Doch der Hauptgrund für die Steuerfusserhöhung sei ein anderer: Vor einigen Jahren hat die Schule den Steuerfuss bewusst gesenkt, um das Nettovermögen abzubauen. Dieses sank dann auch von ursprünglich 8 Millionen auf 2,9 Millionen im Jahr 2016. «Wollen wir künftige Investitionen durch Selbstfinanzierung decken, müssen wir den Steuerfuss nun um 4 Prozent erhöhen», sagte Hug. «Wir wollen die Gebäude kontinuierlich unterhalten und das nicht mit Schulden finanzieren. Das birgt ein zu grosses Zinsrisiko.»

Einige Stimmbürger sahen dies anders: «Es haut die Schule nicht aus den Socken, wenn sie etwas Geld aufnimmt bei diesen tiefen Zinsen», meinte einer. Eine andere wollte wissen, ob es bei der Laufenden Rechnung keine Sparmöglichkeiten gebe. Hug verneinte dies.

Nicht für fünf Jahre

Eine andere Meinung hatte auch die RPK. Man diskutiere hier nicht über den Steuerfuss für die nächsten fünf Jahre. Um den Aufwand der Laufenden Rechnung zu decken, genüge eine Erhöhung um 2 Prozent auf 65 Prozent. Nächstes Jahr könne man dann über eine weitere Erhöhung diskutieren. Die Stimmberechtigten folgten der RPK und nahmen ihren Antrag mit 120:16 Stimmen an, während sie den Antrag der Schulpflege mit 110:29 Stimmen deutlich bachab schickten.

Halbe Million für Sanierung

Uneinigkeit bestand auch bei der Sanierung der Turnhalle. Die Schulpflege wollte 635 000 Franken in die Erneuerung des 25-jährigen Gebäudes investieren. Unter anderem wollte sie Teile der Heizungs- und Lüftungsanlage ersetzen, sowie einen neuen Boiler für die Warmwassererzeugung anschaffen. Bei den Schülergarderoben waren neue Metalldecken inklusive Beleuchtung, neue Waschtische mit Armaturen und Sichtschutzwände bei den Duschen geplant. Denn bei zwei Garderoben könne man heute von der Türe aus direkt in die Dusche hineinschauen. Im Handy-Zeitalter sei dies nicht ideal, schilderte Infrastruktur-Vorsitzender Jörg Meili.

Im Sportbereich sollte die Beleuchtung auf LED umgestellt werden und die Fluchtwegsbeschilderung verbessert werden. Zudem wollten sie die Trennwände, die Geräteraumtore und die Akustikanlage ersetzen. Die spröden Trennwände würden ein Verletzungsrisiko in sich bergen und auch die Tore würden nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen, sagte Meili. Mit den energetischen Verbesserungen liessen sich jährlich 15 000 Franken einsparen.

Angst vor Salamitaktik

Auch hier hatte die RPK Bedenken: «Wir haben Angst vor einer Salamitaktik», erklärte RPK-Chefin Christine Lienhard. Bald stehe eine Flachdachsanierung an. «Was ist, wenn dann die Decke auch saniert werden muss und es wieder neue Lampen braucht?» Sie forderte daher ein Gesamtsanierungskonzept.

Auch die Voten der Anwesenden gingen in diese Richtung. Manche waren der Meinung, dass der Boden bereits Risse aufweise und bald erneuert werden müsse. «Eine Sanierung ist eine grosse Geschichte, es kann nicht das Ziel sein, dass es nur ein bisschen verhebt», meinte einer. Ein anderer fand, dass Tore und Beleuchtung noch einwandfrei seien.

Ungültige Abstimmung

Weil aber auch die RPK befand, dass einige Massnahmen aus gesundheitlichen und sicherheitsrelevanten Gründen dennoch getätigt werden müssten, schlug sie ein Kostendach von 280 000 Franken vor.

Auch hier folgte das Stimmvolk der RPK und nahm deren Antrag mit 77:47 Stimmen an. Der Antrag der Schulpflege wurde hingegen mit 106:33 Stimmen abgelehnt. Ein Stimmbürger bezweifelte jedoch, ob der Antrag rechtlich zulässig sei. Nach einigen Diskussionen erklärte schliesslich Schulpräsidentin Corinne Strebel Schlatter die Abstimmung über den RPK-Antrag für nichtig. «Der Antrag war zu unpräzise. Es war nicht genau definiert, was das Nötigste ist», erklärte Schulpräsidentin nach der Versammlung. Man werde die nötigsten Arbeiten als gebundene Ausgaben tätigen. In rund einem Jahr werde die Schulpflege ein Gesamtkonzept vorlegen.

Mit grossem Mehr gutgeheissen wurde die Bauabrechnung für die Teilsanierung des Doppelkindergartens Freienstein sowie die Revision der Zweckverbandstatuten des Schulpsychologischen Dienstes Winterthur Land.

(Zürcher Regionalzeitungen)