Volksschulamt äussert sich nicht zu Schulleiter-Knatsch

Eine Strafanzeige und ein angespanntes Vertrauensverhältnis prägen die Amtszeit der Primarschulpflege Dänikon-Hüttikon. Im Zentrum steht der Schulleiter der Primarschule und sein früheres Arbeitsverhältnis mit der Primarschule Neerach. Dort belegte er bis Ende 2018 in Teilzeitanstellung einen weiteren Posten als Schulleiter. Eine Prüfung durch das Volksschulamt in Neerach deckte verschiedene administrative Misstände auf, unter anderem auch, dass die zwei Schulleiterposten total mehr als 100 Stellenprozent ergaben. Der Schulleiter löste im Zusammenhang mit der Prüfung das Arbeitsverhältnis in Neerach auf.

Dort versucht die amtierende Primarschulpflege die Fehler der Vergangenheit zu bereinigen: Sie reichte eine Strafanzeige gegen verschiedene frühere Verantwortungsträger der Primarschule ein, unter anderem auch gegen den besagten Schulleiter. Dieser belegt in Dänikon-Hüttikon mittlerweile ein Vollzeitpensum, was in den zwei Gemeinden zu heftigen Diskussionen führte.

Viele Fragen bleiben offen

Der Fall erregte auch über die Bezirksgrenzen hinweg Aufmerksamkeit: Anfang Juli reichten die Kantonsräte Stefan Schmid (Niederglatt, SVP) und Christian Müller (Steinmaur, FDP) eine Anfrage bezüglich dem Fall ein. Sie wollten unter anderem genaue Angaben über das Doppelmandat des Schulleiters erhalten. Die Antwort des Regierungsrates, die gestern eintraf, lässt bei den Unterzeichnern viele Fragen offen.

So schreibt der Regierungsrat zwar, dass Anstellungen von mehr als 100 Stellenprozent nicht zulässig sind. Die Bewilligung von Nebenbeschäftigungen liege aber in der Kompetenz der jeweiligen Schulpflege. Diese könne allfällige Nebenbeschäftigungen, die im Konflikt mit der Funktion als Schulleitung stehen, untersagen. Zwar sei eine Meldung an das Volksschulamt nicht erforderlich, im Rahmen der Untersuchung im Sommer 2018, habe das VSA aber Einsicht in die Unterlagen genommen.

Die Erkenntnisse dieser Überprüfung werden nicht weiter ausgeführt. Auch sämtliche Fragen bezüglich der Person des Schulleiters bleiben aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes unbeantwortet. Zudem bestätigt die Bildungsdirektion dass an der Primarschule Dänikon-Hüttikon gegenwärtig keine Untersuchung stattfindet, wie sie in Neerach vorgenommen wurde.

Transparenz bemängelt

Erstunterzeichner Schmid zeigt wenig Verständnis für die Antworten des Regierungsrates: «Ich finde es enttäuschend, da man Klarheit gegenüber der Öffentlichkeit schaffen könnte. Es ist bedauerlich, dass der Regierungsrat diese Gelegenheit nicht genutzt hat.» Auch würden sich die Regierung und das Volkschulamt aus der Verantwortung ziehen bezüglich Maximalpensen von Schulleitern.

Er erhebt die Vermutung, dass sich der Schulleiter über seine eigene private Firma Einstellungen in zwei Gemeinden gesichert hat, welche addiert ein Pensum von mehr als 100 Stellenprozenten ergaben. «Es ist durchaus möglich, dass es im Kanton weitere solche Fälle gibt», sagt Schmid.

«Es ist durchaus möglich, dass es im Kanton weitere solche Fälle gibt»Kantonsrat Stefan Schmid (SVP)

Was Schmid ebenfalls bemängelt, ist die lange Bearbeitungsdauer für die Anfrage. Weil diese fast vier Monate dauerte, vermutet er, dass weitere Behörden den Regierungsrat an der Beantwortung gehindert hatten. «Es macht mich stutzig, dass die Regierung so lange für diese sehr dünne Antwort gebraucht hat», sagt er. Nach eigener Aussage will Schmid voraussichtlich eine zweite Anfrage einreichen um diese Punkte zu klären. «Ich will, dass dadurch Transparenz in den gesamten Prozess gebracht wird», hält er fest.