Vom Alter lässt sie sich nicht unterkriegen

Margrit Läubli betrat mit der Eleganz einer ausgebildeten Balletttänzerin die Bühne im reformierten Kirchgemeindehaus. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Sohn Mathis Keiser. Im Publikum sassen sechzig Personen des Seniorenclubs Bülach, vermutlich war Margrit Läubli aber die Älteste im Raum, denn am 3. April feierte sie ihren 91. Geburtstag. Das Bühnenbild, ein Überbleibsel einer anderen Aufführung, gab den heimeligen Rahmen.

Die Schauspielerin, Tänzerin und Kabarettistin begann mit einem Gedicht vom emsigen Nagen des Zahns der Zeit. Sie erzählte von ihrer Kindheit in Zürich-Wiedikon, wie sie zu sechst in einer Drei-Zimmer-Wohnung lebten, die tagsüber als Schneideratelier diente.

Liebe auf den ersten Blick

Auch die junge Margrit sollte eigentlich den Beruf einer Schneiderin erlernen, wäre da nicht ihre grosse Liebe zum Tanz gewesen. Sie schaffte es, mit dem Direktor des Stadttheaters Zürich über Tanzstunden, die sie nehmen wollte, zu sprechen. Dieser verwies sie auf ein Vortanzen, das stattfinden würde. Läubli tanzte und bekam ein Stipendium. So wurde sie klassische Balletttänzerin. «Damit ging ein grosser Traum in Erfüllung. Einfach so», berichtete sie mit strahlendem Lächeln. Die Jahre am Stadttheater, dem heutigen Schauspielhaus Zürich, seien prägend für ihr Leben gewesen, erzählte sie.

Cés Keiser und Margrit Läubli - Treffen

Später wurde sie für das Cabaret Cornichon verpflichtet. Die erste Kritik vom Dezember 1950 hatte sie aufbewahrt und las: «… dem ganzen Abend einen schwebenden Hauch von Holdseligkeit verleihend.» So eine Kritik habe sie später nie mehr bekommen erzählte sie und lachte. Das Publikum spendete Szenenapplaus. Danach fing Läubli beim Cabaret Fédéral an, wo sie dem jungen Basler Kabarettisten César Keiser begegnete. «Auch das war eine glückliche Fügung und Liebe auf den ersten Blick», erzählte sie weiter.

«Nebst guter Unterhaltung wollten wir unserem Publikum eine humorvolle Sicht auf die alltäglichen Probleme zeigen.»Margrit Läubli

Sie berichtete, wie Cés Keiser als Familienvater eine Festanstellung als Werbetexter ausschlug. «Er wollte, unabhängig von Geldgebern, Kabarett machen und ich stand vorbehaltlos dahinter», erinnerte sie sich. Jahrzehntelang bespielte das Ehepaar die Bühnen. «Nebst guter Unterhaltung wollten wir unserem Publikum eine humorvolle Sicht auf die alltäglichen Probleme zeigen», beschrieb sie ihr Schaffen. Dass das Künstlerpaar stets ohne Subventionen seine Eigenproduktionen auf die Bühne brachte, erfüllt sie noch heute mit Stolz.

Text laut einüben

Margrit Läubli erzählte und rezitierte fast alle Texte auswendig. Nur hin und wieder warf sie einen Blick auf ihr Manuskript. Eine Stunde lang erinnerte sie sich ohne Wehmut an alte Zeiten, und das mit viel Lebensfreude.

«Als Vorbereitung für einen Auftritt spreche ich den ganzen Text laut durch. Der Körper und die Stimme müssen eingestimmt werden.» Die Anfragen seien zwar weniger geworden. «Aber ich trete immer noch gerne auf, das hält mich frisch.»

Die Besucherin Silvia Maurer schätzt die zeitlose Künstlerin. «Ich kenne Margrit Läubli aus der Zeit, als sie mit César Keiser auftrat, und die beiden lösten den Anspruch auf anregendes Theater immer ein», sagte die Bülacherin und fügte an: «Wunderbar, wie vital Margrit Läubli geblieben ist.»

«Wir freuten uns sehr, als Margrit Läubli unsere Einladung sofort angenommen hat», sagte Max Wullschleger, Präsident des Seniorenclubs Bülach. Wullschleger will die älteren Menschen dazu animieren, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. «Wir gehen wandern, singen oder erleben einen kulturellen Nachmittag so wie heute», sagt der 80-Jährige. Er lud alle Senioren ein, Freunde und Nachbarn in ähnlichem Alter ans nächste Treffen mitzubringen. «Nachwuchs ist immer gefragt!», rief er den Besuchern zu.

(Zürcher Unterländer)