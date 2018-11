Vom Bauernbub zum Gottesmann

Rümlang. «Früher war nicht alles so kompliziert», sagt Bosco Fässler im Rückblick auf seine 80 gelebten Jahre. «Vieles war noch ein gerader Weg.» Schlicht ist auch seine Alterswohnung: Schlafzimmer, Büro mit Computer – der ist wichtig –, im Wohnzimmer aber viele Sitzgelegenheiten auf zwei Sofas und um einen grossen Tisch. Ein Fauteuil vor dem Fernseher, dahinter eine Bücherwand, ein Ikonen-Bild mit Moses, Kerzen zu früheren Jubiläen.

Während eines Vierteljahrhunderts hat Bosco Fässler als Pfarrer der Rümlanger Katholiken entsprechend einfach und geradlinig gewirkt, und seit einem Jahrzehnt springt er als «Pfarrer in Rufweite» ein, wenn in der Gemeinde Not am Pfarrer herrscht. Seine Schritte sind über die Jahre kürzer geworden – «Beerdigungen und Hochzeiten mache ich keine mehr», sagt er, da werde ihm das Stehen zu lang und zu beschwerlich. Geblieben ist ihm ein überaus offener und wacher Blick und ein so freundliches wie verständnisvolles Lächeln, nicht ohne Schalk.

Mit sanfter Nachhilfezum Pfarrer

Sein Weg führte Bosco Fässler von der Geburt in Unteriberg SZ über wenige Stationen in seinen Alterssitz in Rümlang: vom Bauernbub zum katholischen Pfarrer i. R. – im Ruhestand, der nur relativ ruhig ist. Als er knapp dreijährig war, konnten die Eltern im Buchstock beim zürcherischen Mettmenstetten einen Hof übernehmen. Zu den beiden älteren Geschwistern, einem Bruder und einer Schwester, gesellten sich dort noch zwei jüngere Schwestern, die jüngste blieb als Sternenkind nur ganz kurz bei der Familie.

Nach der Primarschule mit nureiner Lehrerin für die ersten sechs Klassen besuchte Bosco Fässler mit sanfter Nachhilfe des Dorfpfarrers das Gymnasium (Internat) der Stanser Kapuziner, Matura 1958. Es folgten fünf Jahre Priesterseminar in Chur und Priesterweihe im Frühjahr 1963 in der Zürcher Kirche Felix und Regula. Im gleichen Jahr wurde im reformierten Kanton Zürich die katholische Kirche offiziell als Landeskirche anerkannt, und Vikar Fässler trat seine erste Stelle in Wiedikon an, mit 21 000 Katholiken eine der grössten Zürcher Gemeinden.

Im Herbst 1968 humpelte er nach einem Skiunfall an Krücken in sein nächstes Vikariat in Bülach und wurde nach insgesamt 20 Jahren Vikarsdienst auf sein Ersuchen hin am 1. Mai 1983 in Rümlang vom Bischof als Pfarrer von St. Peter installiert. Hier wirkte er – auch mit Einsätzen in den umliegenden Gemeinden – während der folgenden 25 Jahre, und hier wirkt er seit weiteren 10 Jahren «in Rufweite» weiter.

«Die Grundlage des Pfarralltags hat sich eigentlich gar nicht gross verändert, aber der Inhalt und die Methoden.»



Bosco Fässler

Gottesdienste und Predigten; Trauungen mit vorbereitenden Gesprächen und Beerdigungen; Beichte hören («heute gleich null») oder das, was sich heutzutage Versöhnungsfeier nennt, je zwei- bis dreimal pro Jahr getrennt für Erwachsene und Kinder; Krankenbesuche und Krankensalbung; Religionsunterricht, Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung; Pfarradministration in den Kirchgemeinden Dielsdorf und Niederhasli (insgesamt zwölf politische Gemeinden) und bis 2017 Betreuung des Sakristanenverbands Zürich-Schaffhausen.

Das und ein gutes Stück «Sozialarbeit», Gespräche, Zuhören, Beraten von Menschen in allen Arten von Krisen, für sich allein oder in Beziehungen, gehören zur Tätigkeit eines Pfarrers. «Die Grundlage des Pfarralltags hat sich eigentlich gar nicht gross verändert, aber der Inhalt und die Methoden», sagt Bosco Fässler. Ein Teil sei in der Sozialarbeit professionalisiert und von den Gemeinden übernommen worden.

Ein deutliches Ja für Priesterinnen

Pfarrer Bosco Fässler erhebt sich während des Gesprächs immer wieder, geht in kleinen Schritten zum Büchergestell oder in sein Büro, holt Fotoalben, Jahrbücher mit Statistiken, Ordner mit allerlei Kopien und Unterlagen. Er hat verschiedenste Themen bestens dokumentiert. Er zeigt Bilder, erzählt von seinen Pfarrhaushälterinnen, eine davon inzwischen verstorben, die letzte in Wohlen verheiratet, «sie kommt aber bis heute regelmässig, um mir Wohnung und Wäsche zu besorgen».

Er spricht über das Zölibat, das nirgendwo in der Bibel begründet sei – «Petrus hatte eine Schwiegermutter, die ist in der Bibel erwähnt, und wohl die meisten Apostel waren verheiratet» –, und er würde die Frauenordination durchaus begrüssen. Wenn immer möglich besucht er die klein gewordene Frauengruppe, die sich jeden zweiten Mittwoch im Pfarreizentrum «zum Lisme und Büeze» trifft und ihm ein Handy geschenkt hat.

«Petrus hatte eine Schwiegermutter, die ist in der Bibel erwähnt, und wohl die meisten Apostel waren verheiratet.»Bosco Fässler

Überhaupt ist Pfarrer Fässler ein technisch interessierter und versierter Mensch, hat 1993 zum Zehnjährigen von der Kirchgemeinde einen PC geschenkt bekommen, in den er sich weitgehend autodidaktisch eingearbeitet hat. Dagegen hat er vor zehn Jahren, gerade noch vor dem Umzug in seine Wohnung, aufgehört zu rauchen – Pfeife, Stumpen, Zigarren.

Zwei- bis dreimal pro Woche geht er die paar Schritte ins Restaurant Henry zum Mittagessen, wo er Bekannte trifft und auch neue Bekanntschaften macht. «Ich hatte mal im Sinn, nach der Pensionierung in die Innerschweiz zu meiner Schwester zu gehen», sagt Bosco Fässler. «Doch ich habe entschieden: Ich bleibe am Ort und halte Kontakt – sonst ist man bald abgeschrieben.» Pfarrer Tarcisi Venzin, der ihn als Pfarrer eingesetzt hat und auch beim Abschied die Predigt hielt, habe mal gesagt: «Jung musst du sterben, wenn du Leute an deiner Beerdigung willst.» Er habe geantwortet: «Das nützt mir dann viel!», sagt Bosco Fässler und lacht – herzlich, laut und lebhaft.

