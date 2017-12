Vom Estrich zum Kleintheater

Es begann 1998 im Estrich der Familie Dalla Piazza Popp. Mirca Dalla Piazza Popp begann mit Kindern Theater zu spielen. Kunterbunt war das Programm und schon war der Name der Theaterschule gefunden – Atelier Kunterbunt. Das Angebot fand Anklang und nachdem auch der ausgebaute Estrich zu eng wurde, übte man in der Turnhalle von Schneisingen weiter. Die Zahl der Kinder wuchs weiter, so dass sich auch dieser Ort bald als ungeeignet erwies und man sich auf die Suche nach einem permanenten Übungs- und Aufführungsraum machte. Fündig wurde das Ehepaar Dalla Piazza Popp vor sieben Jahren in den ehemaligen Räumlichkeiten einer Druckerei in Dielsdorf und eröffnete dort das Teatro dalla Piazza.

Grosses Engagementgewürdigt

Gleichzeitig wurde der Förderverein Kinder- und Jugendtheater Kunterbunt gegründet. An diesem Wirkungsort fand am Sonntag die feierliche Übergabe des Dielsdorfer Kulturpreises Hansueli Senn an den Förderverein statt.

Der Kulturpreis ist ein Vermächtnis des Dielsdorfers Hansueli Senn. Schon zu seinen Lebzeiten trat er als Kulturförderer auf. Dieses Jahr wurde in seinem Sinne eine Stiftung gegründet, die das kulturelle Geschehen in Dielsdorf fördern soll. Im Rahmen des Theatralischen Adventskalenders, übergab Stiftungsratspräsident Peter Tobler den mit 10 000 Franken dotierten Preis an den Präsidenten des Fördervereins Hans Peter Popp und dessen Ehefrau Mirca Dalla Piazza Popp und würdigte damit das grosse Engagement des Ehepaares. «Hier steckt sehr viel Herzblut dahinter», bemerkte er.

Theaterpädagogischen Grundsätzen

Der Förderverein organisiert die Theaterproduktionen und ein Team von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Mirca Dalla Piazza Popp bei ihrer Arbeit mit den Kindern. Die Theaterpädagogin Popp ist als Geschäftsleiterin für die pädagogischen und künstlerischen Bereiche und Hans Peter Popp für Produktionsleitungen, Bühnenbilder und Technik des Theaters Kunterbunt zuständig. Das Kursangebot für Kinder und Jugendliche umfasst die Bereiche Tanz, Theater und Film. Ausserdem finden Weiterbildungen für Lehrkräfte im musisch-kreativen Bereich statt. Zurzeit spielen fast 100 Kinder vom Kindergartenalter bis zu 18 Jahren im Theater mit. Die wöchentlichen Proben gipfeln jeweils in öffentlichen Aufführungen im März und April.

Das Teatro wird aber auch für weitere kulturelle Anlässe genutzt. Ziel ist ein ganzjähriger Theaterbetrieb mit spannenden Aufführungen aus verschiedenen kulturellen Sparten. Die Kulturkommission Dielsdorf unterstützt dieses Bestreben, indem sie die Räumlichkeiten des Teatro, welche eine professionelle Infrastruktur bietet, für Anlässe mietet, „Leider ist es schwierig, kulturinteressiertes Publikum für solche Anlässe zu begeistern“, meinte Dalla Piazza. „Wir hoffen jedoch mit der Zeit immer mehr Menschen aller Altersstufen mit einem kleinen, feinen Programm begeistern zu können.“

Preisgeld wird gut investiert

Einen Leckerbissen gab es an diesem Sonntagnachmittag denn auch zu hören. Einer der gefragtesten Bühnenpoeten der Schweiz, Simon Libsig, begeisterte die Zuhörer mit seinen Geschichten, die er mit viel Wortakrobatik, Witz und Tiefgang vortrug.

Das Geld vom Kulturpreis soll übrigens für ein neues Projekt mit jungen Erwachsenen eingesetzt werden. „Dies ist ein lang gehegter Wunsch von uns allen“, erklärte Mirca Dalla Piazza Popp. Das Projekt mit Namen Teatro Grande, soll im Mai 2018 starten.

(Zürcher Unterländer)