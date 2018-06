Vom Handwerkersandwich bis zum Kindermenü gibt es alles zu essen

Eingerichtet im trendigen Shabby Chic wirkt das Lokal an der Tannenstrasse einladend und man fühlt sich wie zu Hause in der guten Stube. Die Wirtin Anita Sutter bestätigt den ersten Eindruck. «Wir möchten den Gästen ein gemütliches Ambiente mit guter, ehrlicher Küche bieten», beschreibt sie ihr Konzept. «Gemüse, Wein, Eier und vieles mehr beziehen wir von Produzenten aus unserer Gegend und bereiten alles von Grund auf in unserer Küche zu.»

Die gelernte Charcuterie-Verkäuferin arbeitete vor etlichen Jahren bereits als Angestellte im damaligen Café Treff und träumte, genau in diesen Räumlichkeiten dereinst selbstständig wirten zu können. Die zwei Töchter des Embracher Ehepaars waren damals klein, sodass der berufliche Effort noch nicht infrage kam. In verschiedenen Restaurants und Hotels in Zürich sammelte Anita Sutter reichlich Erfahrung. «Als Gastgeberin zu wirken und einige Schritte vorauszudenken und zu planen, forderte mich und erfüllte mich zugleich mit Freude», beschreibt sie ihr Arbeitscredo.

Im November vergangenen Jahres war die Zeit nun reif und der lang gehegte Traum ging in Erfüllung, als die Sutters die Zusage für die Pacht bekamen. «Ab diesem Zeitpunkt waren wir jeden Tag am Ideenschmieden und mit Planen, administrativen Aufgaben für die Firmengründung sowie dem Einkauf von Geschirr und Küchengeräten beschäftigt», sagt sie rückblickend. Dazu kam noch der Umbau des Gebäudes. «Eine intensive Zeit, die uns alle forderte», sagt die Wirtin.

«Tonis Wurst» als Hausspezialität

Anita und Toni Sutter übernehmen auf Anfang Juni das Restaurant und haben der Gaststätte ihre eigene, persönliche Handschrift gegeben. Von Beginn weg stand fest, nach Möglichkeit mit lokalen und saisonalen Produkten zu arbeiten. So verleihen die Sutters dem Namen «Lokal» bewusst eine doppelsinnige Bedeutung.

Zum Betrieb gehört der Koch Michel Kleine, Servicepersonal und die Familie. «Wir können ebenso auf die tatkräftige Mithilfe unserer Töchter Riana und Jasmin sowie der weiteren Familie zählen. Das entspricht unserem Verständnis eines Familienbetriebes», sagt Anita Sutter.

Toni Sutter, gelernter Metzger und Küchenchef im Militär, arbeitete viele Jahre als Produktionschef in einer Wursterei. Mit «Tonis Wurst» steuert er einen selbst gemachten Schüblig bei, eine Hausspezialität, die heiss oder kalt gegessen werden kann. «Die Wurst ist fester Bestandteil unserer Speisekarte und ich werde diese in der Metzgerei eines befreundeten Berufskollegen nach meinem Geheimrezept exklusiv für unsere Gäste herstellen», verspricht der Metzger.

Zu den weiteren Spezialitäten gehören der hausgemachte Kartoffelsalat und am Vormittag das Sandwich am Meter für Handwerker und Berufsleute. «Das verstehen wir unter ehrlicher Küche», präzisiert die Chefin. «Alles ist selbst gekocht und zubereitet. Fertigprodukte kommen bei uns nicht auf den Tisch.»

Spezielle Menüsfür Kindertagesstätte

Ein weiteres wichtiges Standbein sind die Gäste von morgen, nämlich die Kinder der benachbarten Kita Rägeboge. Jeden Tag kocht das «Lokal»-Team für durchschnittlich siebzig Kinder ein Menü. «Auch die Kinder bekommen gesunde und saisonale Menüs auf den Teller», bekräftigtToni Sutter. «In der Gestaltung der Menüs haben wir freie Hand, der einzige Rahmen wird das Budget sein.»

Die Zubereitung der Essen für die Kinderkrippe läuft parallel zum normalen Betrieb. Der Partyservice Embrach, den sie bis anhin betrieben, wird in den Restaurantbetrieb eingegliedert. Anita und Toni Sutter und ihr Team freuen sich, die Gastronomie im Embrachertal mit bodenständiger Schweizer Küche zu bereichern.

(Zürcher Unterländer)