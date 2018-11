Vom nachhaltigen Geschmack alter Getreidesorten fasziniert

Zum achten Mal findet dieses Jahr in der Messe Zürich der Slow Food Market statt. Die Messe­ mit ihren rund 200 Ausstellern setzt sich zum Ziel, das Bewusstsein der Besucher für nachhaltige und gesunde Ernährung zu fördern – mittendrin die 35-jährige Katrin Bürchler. Die Niederweningerin ist zum zweiten Mal an der Messe mit dabei. Beim ersten Mal war sie mit Bauch­laden und mit eingemachtem Gemüse und Früchten unterwegs in den Hallen. Dieses Jahr wird sie, zusammen mit einer Bekannten, einen Stand betreiben.

Eine eigene Getreidemühle

Für ihren diesjährigen «Auftritt» an der Slow-Food-Messe bereitet Katrin Bürchler aus Dinkel verschiedene Getreideprodukte vor wie Mehl, spezielles Apérogebäck und einen themenbezogenen Wett­bewerb. Soeben liess sie sich für ihre Saatgutproduktion von Agroscope aus der dortigen rund 3000 Getreidesorten umfassenden Gen-Datenbank ein paar Kost­proben liefern.

In ihrem ­Betrieb Bolebuck in Nieder­weningen arbeitet sie am Aufbau von alten Getreidesorten. «Für mich ist es sonnenklar, dass ich selbst produziere und verarbeite», erklärt die engagierte Bäuerin. «Wenn sich aus der Pionierarbeit eine zukunftsfähige Dinkelmi­schung herstellen lässt, wird in Zusammenarbeit mit anderen Biobauern daraus Brotgetreide für die Direktvermarktung hergestellt.» Demnächst wird eine – eigens für sie hergestellte – Getreidemühle den Hof­laden ergän­zen.

«Vielleicht kann ich die Welt nicht retten, aber für mich muss es einfach passen.»



Katrin Bürchler, Biobäuerin aus Niederweningen

Ein Rundgang durch den kleinen Betrieb zeigt einen Querschnitt aus altem und neuem Wissen. Eingelegtes wie auch frisches Gemüse gibt es zu kaufen, ebenso wie selbst gebackenes Wehntaler Dinkelbrot oder getrocknete Ringel­blumen. Katrin Bürchler hat auch eine Wildrosensammlung, die sie gern laufend erweitert. Quirlige Laufenten und Hühner­ beleben den Hof.

Die Produktion von Lebensmitteln soll für den Konsumenten wieder überschaubar und lokal sein.

Das ist ein weiterer Grund für sie, beim Slow Food Market mit dabei zu sein. «Es geht mir um Authentizität und um die Möglichkeit, Auskunft zu geben», begründet Katrin Bürchler ihr Engage­ment. Dabei geht es ihr weniger um den Gewinn als dar­um, dem Getreide und seinem Geschmack eine Plattform zu bieten. Und ja, etwas «Netzwerken» ist natürlich auch angesagt.

Schneiderin wird Landwirtin

Wer die gestandene Jung­bäue­rin heute sieht, kommt kaum auf den Gedan­ken, dass Katrin Bürchlers erste Ausbildung die einer Damenschneiderin war. Ein Aufenthalt in Australien und der Einblick ins dortige Farmwesen liessen sie umsatteln, und sie studierte Agronomie. Seit zwei Jahren betreibt sie einen Hof­laden und pflegt die naturnahe Landwirtschaft. Dabei verzichtet Katrin­ Bürchler auf jegliches Missio­nieren. Pragmatisch sieht sie sich und ihre Anliegen im Vergleich­ zu den Machenschaften diverser Grosskonzerne. «Vielleicht kann ich die Welt nicht retten­, aber für mich muss es einfach passen.» (Zürcher Unterländer)