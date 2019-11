Vom verhassten Fischräuber zum Liebling der Kinder

Flink schiesst Lulu durchs Wasser und hinterlässt eine Luftbläschen-Spur. Sie taucht mit einem Fisch in der Schnauze auf, schüttelt das Wasser aus den Barthaaren und schaut mit ihren schwarzen Knopfaugen triumphierend in die Runde. Ein kleiner Bub verfolgt die Kapriolen des Fischotterweibchens und juchzt begeistert.

«Kinder lieben die Fischotter, weil richtig etwas los ist, wenn sie im Gehege sind», sagte Zoodirektor Alex Rübel gestern vor den Medien. Das war aber nicht immer so. 1888 beschloss die Eidgenossenschaft, den Fischräuber auszurotten – man wollte die Fischereierträge erhöhen. Die Jagd wurde gezielt gefördert. Auf jeden Schwanz war eine Prämie ausgesetzt. Sogar im Zoo, wo Fischotter seit 1930 zu sehen sind, bewarfen wütende Fischer die Tiere mit Steinen. Drei Fischotter starben.

Schadstoff oder wenig Futter

1952 wurde die Fischotterjagd verboten. Trotzdem gelten die Tiere seit 1989 in der Schweiz als ausgestorben. Warum ist nicht klar. Eine Theorie macht den Bauschadstoff PCB verantwortlich, der Fischotter steril werden lässt. Der Zoo Zürich glaubt aber, dass es am knappen Nahrungsmittelangebot gelegen hat. Kraftwerke und Uferversiegelungen hielten die Fischotter von ihrem Futter fern, was diese im Winter nicht verkrafteten.

Heute tauchen Fischotter wieder hie und da in der Schweiz auf. 2014 kamen in der Aare junge Fischotter zur Welt, 2018 am Inn. Sie wollen offenbar wieder einwandern. Mit der Stiftung Pro Lutra setzt sich der Zoo für die Wiederansiedlung ein.

Wertvoller Nachwuchs

Auch wenn der Fokus auf der Einwanderung und Ausbreitung liegt, hat sich der Zoo Zürich in den letzten Jahren darauf vorbereitet, allenfalls Zoo-Tiere auszuwildern. Es wurde eine Reservepopulation von europäischen Fischottern gezüchtet.

Teil des Zuchtprogramms sind auch die achtjährige Lulu aus Rotterdam und der zweijährige Tom aus Österreich – ein Wildtier, das verletzt gefunden und aufgepäppelt wurde. Erst seit diesem Jahr sind die beiden zusammen in Zürich. Am 17. Oktober hat Lulu drei Jungtiere zur Welt gebracht, die wegen ihres wilden Vaters wertvoll sind für die Zucht der bedrohten Tiere.

Jetzt liegen sie aneinandergekuschelt in einem Knäuel aus Pfoten, Schnauzen und Schwänzen in einer der einsehbaren Wurfboxen. Als Lulu genug gejagt hat, kommt sie dazu, schnappt sich eines der Jungen und trägt es am Kragen in eine andere Wurfbox. Die Übriggebliebenen tapsen unbeholfen hinterher und fiepen, bis die Mutter zurückkommt. Vater Tom ist nicht in die Aufzucht involviert und schläft in einem abgetrennten Teil des Geheges.

So klingt ein Fischotter:

Um zu verhindern, dass Fischotter wieder zum Abschuss freigegeben werden, unterstützt der Zoo Pro Natura, WWF Schweiz und andere Umweltorganisationen bei einem Referendum gegen das neue Jagdgesetz auf Bundesebene. Dieses will den Schutz von Wildtieren wie Wölfen, Luchsen und auch Fischottern lockern. Diese könnten geschossen werden, sollte es zum Konflikt zwischen Mensch und Tier kommen. Zoodirektor Rübel sprach gestern von einem «Ausrottungsgesetz». Bis Mitte Januar müssen die Organisationen 50000 Unterschriften sammeln.