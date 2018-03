Von 229 auf 937 Wörter pro Minute

Was die 30-jährige Madlaina Garcia während ihres Studiums für den Master in Wirtschaftspsychologie für sich selber entdeckt hat, gibt sie nun in Kursen an andere weiter. «Speedreading ist eine Methode, schneller zu lesen und zugleich das Textverständnis zu fördern», sagt sie. Eine Be­fragung von 166 Personen, diein einem Büroumfeld arbeiten, habe eine durchschnittliche Lese­zeit von täglich 4,14 Stunden pro Person ergeben. «Das sind rund 50 Prozent der Arbeitszeit», stellt Garcia fest.

Sie ist überzeugt davon, dass mit Speedreading mehr Effizienz bei der Arbeit zu erreichen ist. «Speedreading ist für alle geeignet, die schneller mehr lesen wollen. Das gilt für Studierende genauso wie für ­jene, die mehr Freizeit geniessen möchten.» Auch Senioren würden von der Schneller-lesen-Methode profitieren. «Wer mehr liest und das Gelesene besser versteht, bleibt geistig aktiv.»

Das Alter spielt keine Rolle

Madlaina Garcia hat eine Studie mit 21 Probanden im Alter von 19 bis 74 Jahren durchgeführt. Sie hat bei den Gruppen der 19- bis 34-Jährigen und jener der 35- bis 50-Jährigen zum gleichen posi­tiven Ergebnis geführt. Auch die über 50-Jährigen haben sehr gute Resultate erzielt. «Speedreading kann man in jedem Alter lernen.»

Silvia Zeier aus Oberglatt ist48 Jahre alt und hat den Kurs aus Neugierde besucht. «Ich hatte gedacht, ich sei bereits sehr schnell mit Lesen, doch hat mich der Speedreading-Kurs eines Besseren belehrt. Meine Anfangs­geschwindigkeit von 229 Wörtern pro Minute hat sich auf 937 Wörter pro Minute vervierfacht, und dies mit einem Textverständnis von 100 Prozent. Ich bin begeistert, was sich in diesem Tageskurs erlernen lässt», sagt sie.

Martina Murbach aus Schlieren ist 26 Jahre alt und gibt zu,am Anfang skeptisch gewesen zu sein. «Madlaina Garcia erklärte uns mit einigen Beispielen, was man sich unter Speedreading vorstellen muss.» Sie hat sich auf das Experiment eingelassen, um ihre Weiterbildungen effizienter zu absolvieren. «Auch wenn ich am Anfang eine der Langsamsten war, wurde auf mich Rücksicht genommen. Meine Lese­geschwindigkeit habe ich um das Dreifache erhöht.» Jetzt sei sie fleissig daran, ihre Lese­geschwindigkeit täglich noch weiter zu erhöhen. Die Kursleiterin bestätigt, dass das einmal Gelernte nicht mehr verloren geht, wenn sich das Gehirn an die neue Leseart gewöhnt hat.

Sich von Gewohnheiten lösen

Mit elf verschiedenen Methoden lernt man, nicht mehr nur einzelne Buchstaben, sondern ganze Wörter, Zeilenabschnitte und mehrere Zeilen oder Textabschnitte auf einmal zu erfassen. Darüber, für wen welche Anwendung am sinnvollsten ist, gibt der Kurs Aufschluss.

Es sei möglich, innerhalb eines einzigen Kurstages mit Speed­reading vertraut zu werden. «Danach übt man selber weiter und wird immer schneller, bis dieses schnelle Lesen zur Routine geworden ist», sagt Madlaina Garcia. Allerdings müsse man bereit sein, sich von bisherigen Gewohnheiten zu lösen, neue Lesetechniken auszuprobieren, bis diese automatisch funktionieren.

Neugierig, was mit Speedreading erreicht werden kann, war auch die 38-jährige Tanja Arévalo aus Stadel. «Nach nur einem Tag war ich in der Lage, 611 Wörter pro Minute zu lesen, bei einem Textverständnis von 100 Prozent», erzählt sie begeistert. Madlaina Garcia ist von einem ihrer Professoren während des Studiums auf Speedreading aufmerksam geworden. Und weil es so gut funktioniert hat, möchte sie die Methoden anderen zugänglich machen.

Die Produktmanagerin hat auch während ihrer Weiterbildung immer 100 Prozent gearbeitet. Nebenher hat sie den Kurs entwickelt. Dank der hohen Arbeitseffizienz bleibt ihr immer noch genügend Zeit, die sie mit ihrem Mann und ihrem Hund oder mit Freunden verbringen kann. (Zürcher Unterländer)