Von Baden führt die Reise ins Ich auf die Dielsdorfer Bühne

Simon Libsig ist eigentlich immer am schreiben – irgendwie, wie er sagt. Denn für seine Arbeit braucht er viele Ideen und diese kommen vor allem aus dem Alltäglichen. Kein Wunder also hat Libsig immer einen Notizblock dabei, um sich ein Stichwort oder eine Idee zu notieren. Ganz anders sollte sein viermonatiger Aufenthalt in Südamerika ablaufen. «Ich hatte nie vor über diese Reise zu schreiben und habe eigentlich versucht, während dieser Zeit alles wegzulegen.»

Ein Müsterchen aus Libsigs Repertoire (Quelle: Youtube)

Gemeint sind damit nicht nur seine zahlreichen Auftritte als Bühnen-Poet. Denn Libsig hat auch sieben CDs produziert, drei Bücher geschrieben sowie Radio-, Video- und Zeitungskolumnen produziert. Er lehrt in Workshops Schüler Geschichten schreiben und steht mit verschiedenen Aufführungen auf der Bühne. 2017, zwei Jahre nach seinem Südamerika-Trip, galt es ein neues Programm auf die Beine zu stellen.

Reisebericht der anderen Art

Zufälligerweise lief er an einem Reiseplakat vorbei, das mit einem Dia-Vortrag lockte. «Da wusste ich, so etwas will ich machen und zwar als Geschichte.» So kamen ihm seine Notizen, Fotos und Kurzfilmchen, welche er auf der Südamerikareise gemacht hatte, gerade recht. Das Bühnenprogramm ist aber ein Reisebericht der etwas anderen Art. «Eigentlich ist es eine Liebesgeschichte aber mehr will ich nicht verraten.» Nur so viel: es sei kein reines Comedy-Programm, sondern eine Geschichte, die verschiedene Gefühle anspricht. «So wie eine Reise eigentlich ist. Man hat Ängste und Vorstellungen, es gibt überraschende Wendungen und es passiert genau das, was man nie gedacht hat», verrät der Künstler. Ein Abenteuer halt.

«Musikalisch und textlich ist etwas entstanden, das so noch nie aufgeführt wurde.» Simon Libsig

Mit diesem Programm steht er auch zum ersten Mal mit zwei Musikern auf der Bühne. Claude Meier, Elektro- und Kontrabass, Roland Wäger, Perkussion und er hätten sich aus der Komfortzone gewagt. «Musikalisch und textlich ist etwas entstanden, das so noch nie aufgeführt wurde.»

Die Kraft der Sprache

Simon Libsig, ist ein gefragter Mann. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Baden. Von da aus reist er in der ganzen Deutschschweiz umher. Mit dem Programm «Südamerika – Von Moskitos bis Mojitos», das am Freitag, 1. Juni im Teatro dalla Piazza gezeigt wird, bis zu 30-mal pro Jahr. Dazu kommen noch rund 120 Auftritte vor Firmen und Privaten. Und eben auch seine Workshops mit Erwachsenen und Schülern. Mit den Kindern erfährt der Sprachkünstler denn auch die Entdeckung und das Erleben der Kraft der Worte ganz besonders.

«Komme ich für einen Morgen oder Nachmittag in die Klasse, gehe ich nach Gold graben», erklärt Libsig. «Denn bei jedem Kind finde ich etwas. Es ist beeindruckend, wenn die Kinder nach dem Workshop beginnen, ihre Geschichten vorzulesen. Plötzlich wird es still und die Mitschüler und auch der Lehrer sehen es in einem anderen Licht.» Libsig ist es wichtig, dass die Kinder erfahren, wieviel Kraft in der Sprache liegt. «Dadurch bekommen auch die sie Kraft und Macht, denn jedes Wort zählt.»

Und Simon Libsig, der sich selber auch Wortspieler oder Scharfdichter nennt, fällt ihm das Schreiben leicht? «Schreiben ist Kampf aber ein interessanter. Die Texte werden hart erarbeitet, fast erlitten. Aber diesen Kampf fechte ich gerne aus, denn wenn ich nicht schreibe, fehlt mir etwas.» Wen wunderts also, dass sein nächster Roman, ein Krimi bereit im September veröffentlicht wird. (Zürcher Unterländer)