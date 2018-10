Von Shakespeare bis Flughafendossier

Rümlang. Seinen ersten öffentlichen Auftritt als Gemeindepräsident hatte Peter Meier (SVP) mit seiner Rede zur Eröffnung des Sommertheaters in der Sporthalle. Darauf folgte die 1.-August-Rede und Mitte September der Auftritt am Bannumgang, als er sich einen Strohhut aufsetzte und in die Rolle eines Gemeindeschreibers aus dem 18. Jahrhundert schlüpfte. Dies waren die «Highlights» seiner bisherigen Amtszeit, wie Meier sagt. An solchen Anlässen geniesst er den Kontakt und die Gespräche mit der Dorfbevölkerung.

Einlesen in viele Dossiers

Den grössten Teil seiner Arbeitszeit verbringt der Gemeindepräsident jedoch mit Arbeiten im Hintergrund, mit Tätigkeiten, von denen die Rümlanger nur wenig mitbekommen: zahlreiche Sitzungen und Anlässe, die zum Pflichtprogramm gehören, aber auch Anliegen oder Beschwerden aus der Bevölkerung, deren er sich annimmt.

Und jedes Mal handelt es sich wieder um ein anderes Thema oder Dossier, in das sich der neue Amtsträger zuerst einlesen muss: einmal das Alterszentrum oder die Erwachsenenkurse, dann die Dorfentwicklung oder der Flughafen. «Die thematische Breite dieses Amtes hat mich überrascht», sagt Meier. Als Gemeinderat hat er sich bisher um dieBereiche Sicherheit und Liegenschaften gekümmert. «Im Vergleich war es vorher ganz schön einfach», sagt er und lacht.

«Man hatte seine Dossiers und kannte die Leute. Als Gemeindepräsident muss man zwar nicht in jedem Gebiet ein Fachmann sein, doch sollte man überall ein wenig Bescheid wissen.»Peter Meier, Gemeindepräsident Rümlang

«Man hatte seine Dossiers und kannte die Leute. Als Gemeindepräsident muss man zwar nicht in jedem Gebiet ein Fachmann sein, doch sollte man überall ein wenig Bescheid wissen.» Dabei nimmt es Meier offenbar genau, überlässt nichts dem Zufall und will optimal vorbereitet sein. So hat er sich vor der Eröffnung des «Sommernachtstraums» sogar in die Shakespeare-Lektüre vertieft. «Das ist permanentes Lernen und es macht mir Spass», sagt er.

Ein gefragter Mann

Etwas trockenere Materie war dagegen die Beschäftigung mit dem Flughafendossier. Die öffentliche Auflage des Betriebsreglements 17 der Flughafen Zürich AG fiel just in Meiers Anfangszeit – eine überaus kom­plexe Angelegenheit, die es sorgfältig zu prüfen galt und für die sich der Gemeinderat mit Fachpersonen beraten musste. «Wir haben nun Beschwerde eingereicht», fasst Meier das Ergebnis dieser Arbeit zusammen.

Als oberster Repräsentant der Gemeinde ist Meier auch ein gefragter Mann für Gespräche und Verhandlungen mit Firmen oder öffentlichen Institutionen. «Viele möchten den Gemeindepräsidenten als Ansprechperson», sagt Meier. Auch hier hat er schon diverse Zusammenkünfte hinter sich, etwa als es mit der Stadt Opfikon darum ging, Verkehrsfragen zu klären, Sponsoring-Anfragen mit der ZKB zu erörtern oder Gespräche mit der Post zu führen. Und natürlich fällt auch der Austausch mit dem Flughafen in Meiers Zuständigkeit. Ebenso hat er sich schon mit etlichen Vertretern von lokalen Unternehmen getroffen.

«Es war eine intensive Zeit», sagt Peter Meier zurückblickend auf die Periode seit seinem Amtsantritt am 1. Juli. Sehr entgegengekommen sei ihm, dass er seine Arbeit bei der ZKB auf ein 80-Prozent-Pensum reduzieren konnte. So stünden ihm jeweils der Dienstag- und Donnerstagnachmittag gänzlich zur Verfügung, um sich der Gemeinde zu widmen – zusätzlich zu der Zeit, die er als Gemeinderat schon bisher für sein Amt aufgewendet hat. Um da auch noch für seine Frau und seine Tochter Zeit zu finden, brauche es klare Absprachen. «Jeweils am Wochenende mache ich einen Plan für die kommende Woche, so weiss die Familie immer, wo und wann ich erreichbar bin.»

Ein offenes Ohr

Dass auch das Umfeld den Wechsel ins Präsidium zu spüren bekommt, ist Meier aber bewusst. «Auch für die Familie ist eine neue Situation entstanden. Sie steht stärker im Fokus als vorher und man muss darauf achten, dass genügend Zeit bleibt füreinander.»

Genügend Zeit möchte sich Peter Meier auch nehmen für die Anliegen der Bevölkerung. Die regelmässige Sprechstunde des Gemeindepräsidenten führt er weiter, und sie wird bereits rege genutzt. «Ich werde auch auf der Strasse öfter angesprochen als vorher», sagt Meier. «Das ist ja auch das Schöne an diesem Amt, der Austausch mit den Menschen.» So sei es kürzlich vorgekommen, dass er beim Einkaufen im Laden ein zweistündiges Gespräch geführt habe. Auch seine Bürotüre im Gemeindehaus mag Meier nicht hinter sich schliessen: «Ich lasse die Türe grundsätzlich offen, wenn ich hier bin. So sehe ich, wer kommt und was geht.»

Kosten im Auge behalten

Zwar gelten die ersten drei Monate im Amt als «Schonfrist», und Meier ist vorsichtig, bereits von einem ersten Erfolg zu sprechen. Dennoch verrät er vielversprechend: «Wir arbeiten aktuell an einer guten Möglichkeit, unsere Thyssenwiese weiter zu entwickeln.» An deren jetzigem Standort, direkt neben dem Gemeindehaus, sieht Meier den idealen Platz, um zusätzliche altersgerechte Wohnungen zu schaffen; für die Firma Thyssen muss jedoch vorgängig eine gute Alternative gefunden werden. Ein wachsames Auge möchte der neue Präsident auch auf die Ausgaben der Gemeinde haben. Als Beispiel nennt er Rümlangs zahlreiche Mitgliedschaften. «Ich möchte prüfen, wo wir überall dabei sind und dies auf Kosten/Nutzen untersuchen.»

Auch die Digitalisierung der Verwaltung möchte Meier vorantreiben. «Verglichen mit anderen Gemeinden sind wir im Rückstand.» Ebenso möchte er das Standortmarketing für Firmen ausbauen. «Das Ziel wäre, gute Firmen dazu zu bewegen, sich in Rümlang niederzulassen und hier ihre Steuern zu bezahlen.»

(Zürcher Unterländer)