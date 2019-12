Von XXXL auf M in eineinhalb Jahren

«Man muss einen harten Willen haben – dann klappt es!», sagt Robert Riesen, wenn er danach gefragt wird, wie er es geschafft habe, sein Körpergewicht um 40 Kilogramm zu reduzieren. Nebst seinem Durchhaltevermögen hat er es vor allem dem Sport zu verdanken, dass er heute statt Kleidergrösse XXXL noch M trägt.

Einmal wöchentlich trainiert Robert Riesen mit dem Impuls Triathlon Club, fünfmal pro Woche geht der 45-jährige Bachenbülacher joggen, Velo fahren oder schwimmen und absolviert zusätzlich Krafttraining. Bereits hat er mehrere Triathlons und Läufe absolviert.

«Ins Ziel zu rennen, ist einfach wunderschön», beschreibt er den Moment, für den er all die Mühen auf sich nimmt. Weil in wenigen Tagen sein nächstes sportliches Ziel – der Zürcher Silvesterlauf – ansteht, baut er zurzeit in sein Lauftraining mehrere Hochtempo-Intervalle ein.

«Das sind die längsten Minuten, die ich kenne», schmunzelt Robert Riesen. Er starte am Sonntag bewusst in der langsamsten Kategorie, um die 8,6 Kilometer lange Strecke durch das Zentrum von Zürich zurückzulegen. «Wenn wir nach 17 Uhr starten, ist bereits die Weihnachtsbeleuchtung an», freut er sich.

Der Schlüsselmoment

Dass er stark übergewichtig wurde, sei ein schleichender Prozess gewesen, erinnert sich Robert Riesen. Schon während seiner Ausbildung zum Rangierarbeiter am Bahnhof Bülach war er Stammkunde am Kiosk. Softdrinks und Schokolade wurden zu seinen ständigen Begleitern.

«Wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch.»



Später liess er sich zum Fachmann Betriebsunterhalt weiterbilden und blieb danach eine Zeit lang arbeitslos. Auch in dieser Phase ass er stets mehr, als für ihn gut war.

Sprach ihn jemand auf seinen immer grösser werdenden Umfang an, sagte er, dass er nur auf den richtigen Augenblick warte, um abzunehmen. Doch der kam noch lange nicht. Bis zu jenem Schlüsselmoment am Ironman-Triathlon in Zürich 2017, wo er als freiwilliger Helfer vor Ort war. Als er gesehen habe, dass in der Kategorie Kurz-Triathlon auch übergewichtige Teilnehmer dabei waren, habe er sich gedacht: «Wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch.» Das Projekt «Abnehmen» nahm seinen Anfang.

Wöchentliche Blog-Beiträge

Damit er den Überblick darüber behält, wie viel er pro Tag isst und trinkt, erfasst er jede Mahlzeit und jedes Getränk in einer App. Diese rechnet ihm aus, wie viele Kalorien er bereits zu sich genommen hat. Er habe sich auch schon selber betrogen, gibt Robert Riesen zu, mit dem Effekt, dass er innert kürzester Zeit wieder ein paar Kilos mehr auf die Waage brachte.

Über die Hochs und Tiefs, die Leiden und Freuden des Abnehmens berichtet er jede Woche in seinem Blog unter robert.riesen.net. «Durch das Schreiben kann ich vieles verarbeiten», sagt Robert Riesen, der bei der Reformierten Kirchgemeinde Bülach als Hauswart und Sigrist arbeitet. Trotz des Kampfs gegen die überflüssigen Kilos: Die Lust am Essen ist ihm nie vergangen. So gehe er nach einem Wettkampf schon gerne ein schönes Stück Fleisch essen mit einem Kollegen.

Die bevorstehenden Feiertage mit ihren kalorienreichen Versuchungen in Form von Guetsli und üppigen Festessen bereiten ihm indes keine Sorgen. «Am 25. Dezember renne ich für mich alleine einen Halbmarathon um den Flughafen», erklärt Robert Riesen.