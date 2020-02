Von den Profis regieren lernen

Wie macht man eigentlich ein Jahresbudget? Wie vereinbart man wirtschaftliche mit ökologischen Zielen? Erneut haben die Schülerinnen und Schüler der 5. Gymnasialklassen sowie der 2. Berufsmaturitätsklassen spielerisch die Mechanismen der Staatsführung – mit all ihren Tücken – erforschen dürfen. Im Planspiel «Oekowi», welches die Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach alljährlich durchführt, übernehmen Gruppen von 20 Schülerinnen und Schülern ein Land und müssen dieses eine Woche lang führen. Am zweitletzten Spieltag durften die Regierungen der fiktiven «Oekoländer» einer Politikerin und einem Politiker Fragen stellen: Nationalrätin Priska Seiler Graf (SP, Kloten) und Stadtpräsident Mark Eberli (EVP, Bülach) besuchten die Schülerinnen und Schüler, um sie zu beraten.

Die Einstiegsfrage traf auch sofort den Kern der Sache: Wie führt man eigentlich in dieser Rolle eine Stadt oder eine Gemeinde zum Erfolg? «Ein Rezept dafür gibt es nicht», erklärte Eberli. «Es ist aber immer wichtig, die Bevölkerung in partizipativen Prozessen mitzunehmen um so eine Mehrheit für die Regierungspläne zu gewinnen. Und man braucht Geduld, denn die guten Geschichten dauern meistens Jahre.» Seiler Graf pflichtete dem bei und ergänzte: «Pläne stehen oder fallen je nachdem, wie viel Geld man hat. Es ist aber auch wichtig, dass die Bevölkerung etwas für das Geld erhält.»

An allen Enden sparen

Wie schwierig es ist, die Bedürfnisse aller unter einen Hut zu bringen, erlebten die Oekowi-Regierungen an eigenem Leib: Viele hatten sich in den ersten drei Tagen stark verschuldet, um ihre Pläne zu realisieren. Priska Seiler Graf konnte aus ihren Erfahrungen schöpfen: Nach dem Grounding der Swissair brachen die Steuereinnahmen von Kloten dermassen ein, dass an allen Enden gespart werden musste. «So viel Spielraum hat man als Regierung meist nicht, da viele der Ausgaben gebunden sind. Die Diskussionen, die damals in Kloten geführt wurden, waren nicht schön. Man musste die Investitionen herunterfahren und einfach auf Erhalt setzen.»

Regierungen dürften sich aber verschulden. «Solange man einen Plan hat, wieder aus den Schulden zu kommen», ergänzte Eberli. «Man hat grundsätzlich drei Möglichkeiten: Steuern erhöhen, Leistungen reduzieren oder Investionen streichen. Ich bin ein Befürworter von allen drei Varianten. Aber die Frage, was uns am wichtigsten ist – das ist Politik.»

Für die Umwelt

Wie auch in den vergangenen Jahren reflektieren die Themen, die an der Oekowi behandelt werden, die Interessen und Sorgen der Schülerinnen und Schüler. Eine der Regierungen wollte bei Amtsantritt sofort Lohngleichheit unter den Geschlechtern einführen. Es stellte sich heraus, dass in diesem simplifizierten System solche Probleme und Schwachstellen nicht berücksichtigt werden.

Ein grosser Schwerpunkt wurde dafür, wie der Name bereits verrät, auf die ökologischen Faktoren gelegt. Am letzten Spieltag, nach Ende der Legislatur, müssen sich die Regierungen der verschiedenen Länder für die Ökounion bewerben. Kriterien wie der Staatshaushalt, aber auch die Ausgaben für den Umweltschutz, Bildung und Forschung sowie die soziale Wohlfahrt werden dabei berücksichtigt. Hier wollten die Schülerinnen und Schüler wissen, ob der Umweltschutz tatsächlich die Aufgabe des Staates sei. «Man sieht tagtächlich, dass die Eigenverantwortung nicht funktioniert. Ohne dass der Staat etwas vorgibt, passiert zu wenig. Im Bezug zum Klimaschutz haben wir keine Zeit mehr.»