Von seiner Gilde gibt es nur wenige

Betritt man die Werkstatt von Thomas Koch, steigt einem der er Duft von Holzspänen in die Nase. Eine alte Postkutsche aus der Zeit Gottfried Kellers steht am Eingang – «symbolisch, um zu zeigen, wozu Räder früher gebraucht wurden», erklärt Koch. Räder sind das Hauptthema an diesem Wochenende. In allen Grössen und Varianten stehen und liegen sie in der Werkstatt herum, und sind auch in Fotodokumentationen abgelichtet. «Der Begriff Wagner bedeutet ja nichts anderes als Radmacher», erklärt Koch. Er ist gelernter Schreiner und Wagner.

Die Faszination für Räder sei bei ihm schon immer dagewesen. Er zeigt auf ein Foto seines mit 1.85 Metern Durchmesser grössten, selbst hergestellten Rades. Viele Arbeitsschritte brauche es, bis so ein Rad fertig sei. Zuerst müsse die Nabe gedrechselt werden, und die fertigen Speichen sollten in die Löcher passen. «Damit alles funktioniert, braucht es noch den Schmied, der die Metallbeschläge herstellt.»

Erinnerungen an Früher

Unterdessen sitzen etliche Kinder mit Eifer an der Schnitzbank. Mit dem Ziehmesser – «einem der ältesten Werkzeuge mit Klinge und zwei Griffen» – dürfen sie zwei Holzteile bearbeiten. Nach dem Verbinden mit Holznägeln halten die siebenjährige Alejandra und ihr zwei Jahre älterer Bruder José stolz ihr selbst gefertigtes Holzschwert in den Händen, während sich der gleichaltrige Nicola Tipps von Besucher Gustav Gutknecht geben lässt. Der 82-Jährige ist extra aus dem aargauischen Thalheim angereist. «Diese Ausstellung ist sensationell», sagt er und zeigt auf den Tisch mit den ausgestellten Modellen. «Da, ein Holzbürdeliwagen, auch Stosskarren genannt. Ein Original steht noch bei uns zu Hause.» Leider sehe man von diesen immer weniger.

«In der ganzen Schweiz gibt es

nur noch zehn

Wagnereibetriebe.»







Thomas Koch, Gelernter Wagner mit eigener Werkstatt.

Zur temporären Ausstellung an diesem Wochenende gehören auch drei Modelle des Eglisauers Franz Wirth. Dieser zeigt auf einen Wagen, beladen mit Baumstämmen, und erklärt gleich dessen Funktionsweise. Besucherin Alexandra Gwerder aus Glattfelden ist begeistert. «Ich mag Holz und altes Handwerk. Es ist einfach schön, solche Sachen von früher zu sehen.» Gerne würde Thomas Koch eine Dauerausstellung führen. «Leider fehlt dazu der Platz.»

In der Fundgrube gleich nebenan lässt sich so manches Schnäppchen erstehen, darunter «Dornröschens Spinnrad» oder alte Setzkästen. Hier stehen aber auch Räder in Herzform, die zwar nicht rollen, dafür umso mehr die Herzen der Damen erobern. Was Besucherin Alexandra Gwerder von ihrem Mann zum heutigen Geburtstag erhält, ist ein offenes Geheimnis, denn eines der Herzräder verlässt klammheimlich die Werkstatt.

Leidenschaft vom Grossvater

Thomas Koch freut sich über das grosse Interesse an diesen Tagen seiner offenen Werkstatt. Es ist bereits das dritte Mal, dass der 32-Jährigen einen solchen Anlass für die Öffentlichkeit durchführt. «Es gibt nur noch rund zehn Wagnereibetriebe in der ganzen Schweiz», weiss er zu berichten und freut sich, dass er durch das Ausbilden von Lernenden seine Leidenschaft für das Radmachen weitergeben darf. Es ist dieselbe Leidenschaft, welche ihm von seinem inzwischen verstorbenen Grossvater Max Schmid weitergegeben wurde. «Es war schon immer mein Traum, seine Werkstatt dereinst weiterzuführen.»