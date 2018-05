Vor 175 Jahren löste sich Dänikon von Dällikon

Gemeindepräsident Daniel Zumbach ist überzeugt, dass das diesjährige Däniker Dorffest zu einem unvergesslichen Anlass wird. Er ist auch Präsident des achtköpfigen Organisationskomitees, das für ein abwechslungsreiches Programm sorgen will.

1843 wurde die damalige Siedlung Dänikon verwaltungstechnisch von Dällikon getrennt und zur selbstständigen Politischen Gemeinde erhoben. Zumbach erwähnt, dass sich nicht vorhersagen lasse, wie lange diese Selbstständigkeit noch gewahrt werden kann. Hingegen hofft er, dass das Dorffest als fester Bestandteil des dörflichen Zusammenlebens erhalten bleibt. Dieses Jahr findet es im Rahmen des 175-Jahr-Jubiläums der Gemeinde statt.

Kunterbuntes Programm

Wenn am 22. Juni der Startschuss für das Dorffest 2018 mit einem Urknall fällt, treffen sich die Besucherinnen und Besucher auf dem für den Verkehr gesperrten Festgelände im Bereich Hauptstrasse/Ober- und Unterdorfstrasse/Alte Landstrasse/Im Gheid. Im grossen Zelt auf der Hauptstrasse finden an allen drei Tagen verschiedene Aktivitäten statt. Konzerte von Musikgruppen aus dem Furttal wechseln sich ab mit sportlichen Vorführungen, Tanzeinlagen und Bingo. Am Samstag und am Sonntag kommt es zu je einem vielversprechenden Showact. Darüber, wer in Dänikon auftreten wird, schweigt das OK. Es verspricht aber Vorführungen, die ein breites Publikum ansprechen und auf die man sich jetzt schon freuen kann.

Chilbibetrieb, Kinderspiele und ein Dorffest-Wettbewerb mit attraktiven Preisen vervollständigen das abwechslungsreiche Programm. Für jene, die das Furttal von oben bewundern wollen, bieten Helikopterrundflüge die passende Gelegenheit.

Auf dem gesamten Festareal verteilt, bieten 19 Gruppen Essen und Getränke an. Die Auswahl reicht von Snacks bis zu Hauptmahlzeiten und Desserts. Raclette schmeckt bestimmt auch im Sommer, Grilladen kommen immer gut an, mit Würsten liegt man nie falsch, Rösti ist beliebt, Pizza passt für alle. Bestimmt wird die als «Kulinarium aus verschiedenen Ländern» angepriesene Auswahl fremdländischer Speisen der Asylbewerber überraschen.

Wenn Daniel Zumbach in fünf Wochen das Däniker Dorffest eröffnet, ist das der Beginn einer dreitägigen Veranstaltung für alle, die ein fröhliches Fest feiern wollen, an dem sie bestehende Freundschaften pflegen und neue Bekanntschaften knüpfen können. (Zürcher Unterländer)