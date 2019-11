Vor 31 Jahren war das Unterland bereits im November schneebedeckt

Fast auf den Tag genau vor 31 Jahren war das Unterland eine wunderschöne Winterlandschaft. Heute sind solche Bilder aus dem Flachland zu dieser Zeit eher untypisch. Doch auch im Jahr 1988 kam der Wintereinbruch Ende November relativ überraschend, wie ein Blick in die «Annalen der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt» zeigt. Dort heisst es: «Auf einen besonders in den Niederungen kalten Monatsanfang, folgte vom 9. bis 18. November sehr mildes Herbstwetter. Am 19. liess ein erster Schub Polarluft die Temperaturen rasch sinken. Am 21. folgte dann der zweite Schub und mit ihm in weiten Teilen der Schweiz ein markanter Wintereinbruch.»

Die Luftaufnahme, welche am Dienstag, 22. November, entstanden ist, zeigt den Oberen sowie den Unteren Katzensee. Ebenfalls zu sehen ist die Wehntalerstrasse und die Autobahn. Es herrscht freie Fahrt. Ein staufreier Nordring an einem Arbeitstag bei solch eisigen äusseren Bedingungen: Das ist heute eigentlich nicht mehr vorstellbar. Und auch die Hauptstrasse zwischen Regensdorf und Zürich Affoltern ist heute viel stärker befahren als das zum Zeitpunkt der Aufnahme noch der Fall war.