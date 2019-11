Vor 90 Jahren durften nur Privilegierte Bücher ausleihen

Anno 1929 gründete der damalige Lehrer Ernst Affolter die Bibliothek Dielsdorf, deren Bücher damals ausschliesslich der Lehrerschaft und einigen privilegierten Personen vorbehalten war. Mittlerweile befindet sich die Gemeinde- und Schulbibliothek nicht nur an einem neuen Ort und ist für jedermann zugänglich, sie lädt laut Bibliotheksleiterin Edith Eberlie auch «nur zum Verweilen ohne Konsumzwang» ein. In der Kartei mit 1500 Kundinnen und Kunden stellen etwa 880 Primar- sowie Oberstufenschüler den grössten Anteil an «Leseratten». Aus diesem Grund unterstützen die beiden Schuleinheiten sowie die Gemeinde Dielsdorf die Bibliothek an der Früeblistrasse 7 finanziell.

Im Rahmen einer kleinen Jubiläumsfeier am Donnerstagabend begrüsste auch Didier Müller von der Bibliothekskomission rund 50 «lesehungrige» Gäste, die er mit Raclettekäse und Wein bediente.

Treffpunkt für Neuzuzüger

«Was Edith Eberle über das Verweilen sagt, kann ich nur bestätigen», sagte Besucherin Doreen Markus. Für die zweifache Mutter aus Deutschland, die seit ein paar Jahren in Dielsdorf lebt, ist die Bibliothek das Dorfzentrum schlechthin. Und ihr neustes ausgeliehenes Buch von Michelle Obama mit dem Titel «Become» habe sie übrigens im Nu verschlungen.

Eberle freut sich sehr über die zufriedenen Kunden. «Letztes Jahr haben wir 42000 Ausleihen von 15000 Medien verzeichnet», sagte sie stolz. Und seit Kurzem gäbe es auch einen Auftritt auf Social Media. Bei ihrer Arbeit kann sie auf ein gut eingespieltes Team zählen, das aus den Bibliothekarinnen Conni Jenni, Karin Müller und Sonja Bodinger besteht. In ihrer Jubiläumsansprache erwähnte sie zudem noch verschiedene Höhepunkte, wie etwa die Einführung der ersten Videokassetten (VHS) im Jahre 1996. Beim Eingang zur Bibliothek lag das Original-Ausleihheft des einstigen Bibliothekars Willi Weber zur Durchsicht. Dieser hatte jede einzelne Ausleihe noch schön säuberlich in Handschrift eingetragen.

«Letztes Jahr haben wir 42000 Ausleihen von 15000 Medien verzeichnet.»Edith Eberle

Unter den Gästen ist auch Primarlehrerin Simona Schlegel, die mit ihrer Klasse die Bibliothek regelmässig besucht. Für die Kinder sei das wie ein Eintauchen in ein Bilderbuch, erklärte sie. Zur Zeit lese sie mit ihrer Klasse Pippi Langstrumpf. Eberle stellt fest, dass die Begeisterung für Bücher mit dem Eintritt in die Oberstufe nachlasse. «Erst wenn die Leute eine eigene Familie gründen, kommen sie oft zurück.»