Vor den Festtagen kommen mehr Anfragen für finanzielle Unterstützung

Gemeinnützige Gesellschaft Bezirk Dielsdorf (GGBD)

Die Gemeinnützige Gesellschaft Bezirk Dielsdorf (GGBD) gibt es seit 1938. Gegenwärtig zählt sie 534 Mitglieder. Davon sind 510 Einzelmitglieder und 24 Kollektivmitglieder, zu denen auch verschiedene Politische Gemeinden aus dem Bezirk gehören. Letztere bezahlen einen Jahresbeitrag von 350 Franken, für Einzelmitglieder liegt der Betrag bei 30 Franken. Sie ist Teil der Dachorganisation Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), die 1810 als Verein gegründet wurde und sich für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft in der Schweiz einsetzt.



Im vergangenen Jahr sind rund 20'000 Franken ausgegeben worden für die Unterstützung von Personen und Institutionen im kulturellen und sozialen Bereich, wo die öffentliche Hand keine Möglichkeit hat, weil der Bedarf zu keinem Angebot passt. Die GGBD ist der Gemeinnützigkeit verpflichtet und hat folgende Ziele: Gemeinschaftssinn im Bezirk fördern, Einzelpersonen in Not unterstützen, Jugendprojekte ermöglichen, kulturelle Anlässe organisieren und den Kontakt zwischen den Mitgliedern der GGBD fördern.



Ausser den Mitgliederbeiträgen fliessen Spenden und Legate in die GGBD, die zudem über ein Eigenkapital von knapp 170'000 Franken verfügt. Der Vorstand ist verpflichtet, dieses Vermögen im Sinn der Gemeinnützigkeit einzusetzen.



Alle Informationen zu der Organisation sind auf www.ggbd.ch erhältlich.