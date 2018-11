Vorgehen der Sekundarschulpflege wird kritisch hinterfragt

Etwas über 20 000 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind jeweils eingeladen, 34 gingen beim letzten Mal hin. Die Kreisgemeindeversammlungen der Sekundarschule Bülach als Publikumsmagnet zu bezeichnen, wäre etwas übertrieben. Doch morgen Donnerstag, 22. November, dürfte das Interesse mindestens überdurchschnittlich sein. Das liegt zum einen an den geplanten Traktanden. Zum anderen werden auch zwei Anfragen für Diskussionsstoff sorgen.

Gemeinderäte stellen sich gegen Sekundarschulpflege

Die erste betrifft den Umstand, dass sich die Sekundarschulgemeinde weigert, ins Zentrale Verwaltungsgebäude der Stadt Bülach zu ziehen (der ZU berichtete). Dort gibt es gemäss der verantwortlichen Schulpräsidentin, Irene Jaggi, zu wenig Platz für die Sekundarschulverwaltung und deren Bedürfnisse. Das will Gemeinderat Daniel Wülser (GLP) nicht einfach hinnehmen. In einem von seinen Ratskollegen Andres Bührer und Jörg Inhelder (beide BSB) sowie Frédéric Clerc (FDP) mitunterzeichneten Antrag fordert er, dass die Schulverwaltung ihre Büros im Zentralen Verwaltungsgebäude beziehen muss. Der Antrag dürfte auch in weiteren Kreisen Unterstützung finden. So hat die FDP ihre Mitglieder in einem Brief aufgefordert, an die morgige Versammlung zu kommen. FDP-Präsident Jürg Rothenberger spricht von einer «inakzeptablen Nachricht aus der Sekundarschulpflege».

Ein weiterer Antrag, ebenfalls unter der Federführung von Daniel Wülser, verlangt die Abwicklung des IT-Supports der Sekundarschule durch die IT-Abteilung der Stadt Bülach.

Anträge wurden zu spät eingereicht

Daniel Wülser reichte die beiden Anträge am 9. November, also 13 Tage vor der Versammlung, bei der Schulverwaltung ein. Im Antwortschreiben der Sekundarschule, welches dem «Zürcher Unterländer» vorliegt, heisst es: «Die Eingaben sind rechtlich als Einzelinitiativen zu qualifizieren. Ein direktes Antragsrecht kommt an der Gemeindeversammlung nur dem Gemeindevorstand, vorliegend also derSekundarschulpflege zu.» Bedeutet: Die stimmberechtigten Personen können sich laut Gemeindegesetz lediglich zu den traktandierten Geschäften äussern und Anträge zum Verfahren und zum Inhalt der Vorlagen stellen. Der Nichtbezug der Büros im neuen Zentralen Verwaltungsgebäude steht aber morgen nicht auf der Traktandenliste.

In der Antwort an Daniel Wülser heisst es weiter: «Selbst wenn Ihre Schreiben als direkte Anträge an die Gemeindeversammlung zu behandeln wären, was wie erläutert nicht möglich ist, sind sie der Gemeindeversammlung mindestens vier Wochen vor der Versammlung anzukündigen undbekannt zu machen.»

Antragssteller Wülser glaubt an ein abgekartetes Spiel: «Wir haben erst durch den Artikel im ‹Zürcher Unterländer› vom Entscheid der Sekundarschule erfahren.» Der besagte Artikel erschien am 26. Oktober, drei Wochen und sechs Tage vor der Versammlung. «Ich hatte demnach gar keine Chance, die vierwöchige Frist einzuhalten», ärgert sich der GLP-Gemeinderat.

Sekundarschule beantwortet Fragen an der Versammlung

Die Sekundarschule informierte Daniel Wülser: «Wir können Ihnen anbieten, dass wir Ihre beiden Anträge als Anfragen im Rahmen der Gemeindeversammlung behandeln.» Nach Paragraf 17 des Gemeindegesetzes können die Stimmberechtigten nämlich über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor der Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann danach zur Antwort Stellung nehmen.

Von diesem Recht hat Daniel Wülser nun Gebrauch gemacht und entsprechende Fragen bei der Sekundarschulpflege eingereicht. Eine davon lautet: «Der Stadtrat hat die Büros genau nach der Anzahl der Mitarbeiter zugeteilt. Und zwar aufgrund der klaren Absichtserklärung von 2015, als die Sekundarschule ihr grosses Interesse an den Räumlichkeiten im neuen Stadthaus bekundete. Warum machte die Sekundarschule vor drei Wochen nun eine Kehrtwendung und will nichts mehr von Büroräumlichkeiten im Stadthaus wissen?» Auch den IT-Support hinterfragt Wülser: «Die Stadt Bülach hat seit drei Jahren eine eigene, sehr leistungsfähige EDV-Abteilung mit vier Profis. Sie integrieren aktuell gerade die Primarschule in das städtische EDV-Netz und bieten einen hervorragenden IT-Support zu günstigem Preis. Warum will die Oberstufenschule davon nicht profitieren?», heisst es unter anderem in der Anfrage.

Antworten auf diese Fragen wird die Sekundarschulpflege morgen Abend liefern und stellt klar: «Wenn Sie uns die Anträge als Anfragen zukommen lassen, gilt das entsprechende Schreiben laut Gemeindegesetz als Rückzug der Einzelinitiative.» Daniel Wülser sagt aber bereits jetzt: «Ich halte an meinen Anträgen fest.»

Drei Geschäfte stehen auf der Traktandenliste

Auch die von der Sekundarschule beantragte Senkung des Steuerfusses von 19 auf 18 Prozent dürfte nicht diskussionslos über die Bühne gehen. Grund dafür sind die voraussichtlich ansteigenden Schülerzahlen in Bülach, die zu höheren Kosten führen werden.

Auf der Traktandenliste steht zudem die Genehmigung derAbrechnung des Informatikkonzepts sowie die Bewilligung eines Kredits in der Höhe von 1,8 Millionen Franken für einen Anbau bei der Berufswahlschule (der ZU berichtete).

Die Versammlung der Sekundarschulgemeinde findet um20 Uhr in der Berufswahlschule Bülach statt. (Zürcher Unterländer)