Vorsorge zu Lebzeiten entlastet Angehörige

Rund 150 Frauen und Männern besuchten am Dienstag die Veranstaltung im Franziskuszentrum in Bassersdorf. Corina Soncini von der Winterthurer Firma Dimovera erklärte ihnen «7 Dinge, die Sie vor dem Todesfall vorbereiten sollten». Damit wurde klar, was es alles zu regeln gibt, bevor jemand stirbt.

Sie empfiehlt unter anderem eine detaillierte Patientenverfügung, die alle zwei Jahre aktualisiert wird. «Damit ist garantiert, dass die persönlichen Wünsche für eine medizinische Behandlung in einer Notfallsituation berücksichtigt werden.» Ebenfalls wichtig sei eine Betreuungsverfügung, die festhält, was zum Beispiel bei einer Unterbringung im Heim für die betroffene Person von Bedeutung ist – und was nicht.

Finanzielle Absicherung der Ehepartner

Ein weiterer Punkt sind der Vorsorgeauftrag und die Vollmachten. «Je früher das geregelt wird, desto besser», sagt sie. Gemäss den Erfahrungen von Soncini gibt es im Zusammenhang mit der finanziellen Absicherung der Ehepartner oft Probleme. Viele Banken würden die gemeinsamen Konti und jene der verstorbenen Person so lange sperren, bis der Erbschein eintrifft, und das könne dauern. Massnahmen, um das zu verhindern, seien die Eröffnung eines eigenen Kontos für jeden Ehepartner oder eine schriftliche Bestätigung der Bank, dass der Zugriff jederzeit möglich ist.

Ein wichtiges Hilfsmittel, um die Arbeit der Angehörigen nach einem Todesfall zu erleichtern, sind Listen und Verzeichnisse. Als Beispiel nannte Soncini die «berühmte Küchenschublade, wo haufenweise unbeschriftete Schlüssel herumliegen». Sie zu katalogisieren, erspare später sehr viel Aufwand um herauszufinden, wofür sie alle gebraucht werden. Bei der Zusammenstellung müsse auch erwähnt werden, wer einen Hausschlüssel ausserhalb der Familie besitzt, zum Beispiel der Nachbar. Empfehlenswert sei zudem eine Auflistung von Vertragspartnern wie etwa Zeitschriftenabos und ähnlichem. «Und nicht vergessen, die Adressen jener Menschen festzuhalten, die im Todesfall benachrichtigt werden müssen.»

Kenntnis vom Tod einer Person, die in Bassersdorf wohnte, erhält auf jeden Fall die Bestattungsbeauftragte Antonia Leal. Sie ist die erste Anlaufstelle für alle Fragen, die sich den Angehörigen stellen. Auch sie legt den Anwesenden ans Herz, sich rechtzeitig mit Organisatorischem auseinanderzusetzen. «Es gibt ein Formular für den Bestattungswunsch. Oft wissen nämlich die nächsten Familienmitglieder nicht, welche Art der Beerdigung bevorzugt würde.»

Unterstützung von kirchlicher Seite

Der reformierte Pfarrer Pierre-Louis von Allem und die katholische Theologin Lioba Heide wiesen ebenfalls darauf hin, wie wichtig Gespräche im Familienkreis seien, um einen für alle Betroffenen guten Abschluss zu finden. Von Allem mag selber geschriebene Lebensläufe, weil sie viele Informationen liefern und er beim Abschied dem verstorbenen Menschen gerecht werden kann. Heide plädiert für Offenheit im Umgang mit einem unangenehmen Thema und begegnet der emotionalen Belastung mit Ritualen.

Die Arbeitsgruppe «Hohes Alter Basi/Nüeri» hat den Anlass organisiert. Verantwortlich dafür war Esther Diethelm, Altersbeauftragte der Gemeinde Bassersdorf. Sie hat im Kontakt mit der älteren Bevölkerung festgestellt, dass diese das Thema «Vorsorge zu Lebzeiten» beschäftigt. «Wir haben bereits verschiedene Info-Veranstaltungen zu ähnlichen Themen angeboten», sagt sie. Das Interesse sei immer sehr gross. «Von diesem Publikumsaufmarsch sind wir aber doch überrascht.» Sie führt das auf das gute Netzwerk der verschiedenen Organisationen in den beiden Gemeinden Bassersdorf und Nürensdorf zurück, die sich mit Altersfragen befassen und auf die Angebote aufmerksam machen.

(Zürcher Unterländer)