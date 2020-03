Währschaft essen und Gutes tun

Wer im Restaurant Hans in Glück in Kloten speist, bekommt häufig die Bewohnerinnen und Bewohner der zugehörigen Stiftung Pigna zu Gesicht. Und genau dies ist beabsichtigt: «Wir möchten Externe, besonders Familien aus dem Quartier, mit behinderten Menschen in Kontakt bringen», sagt Gastro-Geschäftsleiter Antonio Bordone. Das Lokal bietet neun geschützte Arbeitsplätze in der Küche und im Service an. Zudem bildet es sechs Lernende aus. Die Küche bereitet gleichzeitig das Essen für die Pigna-Bewohner und -Mitarbeiterinnen wie auch für das öffentliche Restaurant zu.

Wir haben das Lokal an einem Donnerstagabend Ende Februar besucht. Reservieren wäre nicht nötig gewesen. Ob es wohl am garstigen Wetter oder an den Sportferien lag? Im geräumigen, stilvollen Saal waren nur ein paar Tische besetzt, und der hintere Teil, wo weiss gedeckt ist, war vollends leer. Umso mehr Zeit hatte die freundliche und aufmerksame Bedienung für uns. Fast eine Spur zu schnell folgten Apéro, Gruss aus der Küche, Vorspeise und Hauptspeise aufeinander.

Besonders schätzten wir das voraus servierte Häppchen – ein gebratenes Wachtelbeinchen auf schmackhaft-süsslichem Blumenkohl-Kartoffel-Püree, das wir mit dem dazu gereichten Brot und Butter genossen. Um danach noch etwas Appetit aufzusparen, liessen wir es zur Vorspeise bei einem gemischten Blattsalat bewenden.

Sehr schön angerichtet kamen die Hauptgänge auf den Tisch. Mein Begleiter wählte von der Saisonkarte das Ossobuco mit Polenta (35 Franken). Das zarte Fleischstück wurde mit fein gewürfeltem Gemüse serviert, das noch Biss hatte. Die Polenta mit viel Butter und Käse war schmackhaft.

(Bild: Andrea Söldi)

Mein Gemüsestrudel mit Safransauce (22 Franken) war in Ordnung, jedoch nichts Besonderes. Die Wahl war darauf gefallen, weil er mir unter den vegetarischen Gerichten noch das speziellste schien. In diesem Bereich könnte das Hans im Glück bestimmt noch etwas zulegen: Eine grosse Palette an klassischen Fleischgerichten steht einigen nicht sonderlich inspirierten Speisen ohne Tiere gegenüber. Auch die hausgemachten Teigwaren, mit denen der Küchenchef dem Restaurant etwas mehr Italianità angedeihen lassen will, sind mehrheitlich fleischiger Natur. Bevor Antonio Bordone das Hans im Glück vor sieben Monaten übernahm, arbeitete er viele Jahre bei der Bindella-Gruppe. In nächster Zeit wolle er das Angebot noch ausbauen, stellt Bordone in Aussicht.

Die Weinkarte bietet viele Weine aus nächster Umgebung an – etwa aus Kloten und Nürensdorf. Weil es die einzigen Bioweine waren, wählten wir trotzdem einen aus Südamerika, nämlich den Ojo de Agua von Dieter Meier.

Sehr sympathisch fanden wir die Idee, der Lernenden eine Extra-Plattform zu bieten. Selbstverständlich, dass wir uns zum Dessert die Kreation «Zauberlehrling» teilten: eine Apfel-Crumble-Tarte mit hausgemachter Haselnussglace. Auf dem Bewertungsbogen gibt man der angehenden Köchin eine Rückmeldung und legt den Preis gleich selber fest. 11.50 Franken war uns die Komposition alleweil wert.

Kurz zusammengefasst: Das Hans im Glück ist ein Lokal mit ansprechendem Ambiente, in dem man sich willkommen und wohl fühlt. Traditionelle Esserinnen und Esser kommen hier eher auf ihre Kosten als solche, die das Spezielle suchen.