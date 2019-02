Wärme treibt Igel zu früh aus dem Winterschlaf

Der Februar 2019 zeigt sich ungewöhnlich warm: Der vergangene Samstag war der bisher wärmste Tag des Jahres in der Schweiz. Ab heute Mittwoch übernimmt nach dem Hochdruckgebiet Dorit das Hoch Erika – was bedeutet, dass die sonnigen Aussichten noch bis Ende Februar anhalten werden.

Die warmen Temperaturen locken auch ein Säugetier aus dem Winterschlaf, das getrost noch weiterschlummern sollte: den Igel. Üblicherweise hält der Igel von November bis Ende März Winterschlaf, um sich dann im Frühling auf das Insekten- und Würmerangebot herzumachen. Dieses Jahr dürfte dies schwierig werden, sagt Bernhard Bader, Geschäftsführer des Vereins Pro Igel. Denn: Die Tiere wachen zu früh auf. «Die Igel haben das Gefühl, es sei schon Frühling, und machen sich auf Futtersuche – doch um diese Jahreszeit sind wegen der kalten Nächte noch zu wenige Insekten unterwegs», erklärt Bader. Die Igel seien auch dehydriert, weshalb sie auf nahe Wasserquellen angewiesen sind.

Fatal ist das frühe Erwachen aber vor allem im Fall eines erneuten – und wahrscheinlichen – Wintereinbruchs. «Kehrt die Kälte zurück, dürfte dies einige Opfer fordern», sagt Bader.

Katzenfutter und Wasser

Taucht ein Igel im Garten auf, sei es daher umso wichtiger, eine Wasserschale rauszustellen. «Darüber freuen sich übrigens auch Vögel», so Bader. Auch eine Schale mit Katzentrockenfutter helfe den Igeln – dieses können sie dank ihrer feinen Nase auf bis zehn Meter Distanz riechen. Wichtig sei dabei allerdings, betont Bader, dass es sich um Katzen- und nicht um Hundefutter handle, da letzteres weniger proteinreich sei. «Trockenfutter ist nicht zuletzt besser geeignet als Nassfutter, weil es gut gegen Zahnstein wirkt – und wegen der Knusprigkeit am ehesten an einen Käfer erinnert», ergänzt Bader. Igel sollten nur gezielt zugefüttert werden, permanente Futterstellen locken Füchse, Marder und Katzen an und entwickeln sich zu Drehscheiben für Parasiten und Krankheiten.

Bisher schlummert der Igel

Eine kurze Umfrage in der Region zeigt jedoch, dass die hiesigen Igel sich von der Wärme bis jetzt kaum haben beeindrucken lassen. Der Tierrettungsdienst in Winkel wurde im Februar noch zu keinen Igeleinsätzen aufgrund der warmen Temperaturen gerufen, hält Kommunikationschefin Antonella Stefanelli fest. «Bei Igeleinsätzen bergen wir die Igel in Not», erklärt sie. Falls nötig, versorgen die Fahrerinnen und Fahrer die verletzten Tiere mit Erster Hilfe und transportieren sie zum nächsten Tierarzt oder ins Tierspital. Geschwächte Tiere werden so rasch wie möglich in eine spezialisierte Auffangstation für Igel in Zürich oder Winterthur gebracht.

Auch der Nürensdorfer Kaspar Ganz, Verantwortlicher für das Jagdrevier Unterland, sagt, dass ihm noch keine Igel aufgefallen seien. Von Lennart Petris, Vizepräsident des Naturschutzvereins Mittleres Glattal in Wallisellen, und Stefan Heller vom Naturzentrum Neeracherried klingt es gleich. Heller betont allerdings: «Die Tiere halten sich generell eher in Siedlungsnähe auf als im Ried.» Auch David Galeuchet, Vizepräsident des Naturschutzvereins Bülach, hat jüngst von keinen Igelsichtungen gehört. Sollte aber jemand ein Tier finden, sei es wichtig, sich mit dem Verein in Verbindung zu setzen. «Wir können an Fachstellen weiterleiten.»

Wer bis zu Ende gelesen hat: hier das schönste Igel-Kurzvideo, das das Internet derzeit hergibt. (Quelle: Youtube) (Zürcher Unterländer)