Wahlkampf befeuert keinen neuen Budgetkrieg

Der Zeitpunkt für Profilierung und Politwerbung in eigener ­Sache wäre gut. Er kommt jedes Jahr, aber nur alle vier Jahre ist er so günstig wie gerade jetzt. Denn am nächsten Dienstag ist nicht irgendeine Parlaments­versammlung in Kloten, sondern die letzte Budgetdebatte vor den Neuwahlen. Das kann eine ziemlich brisante Konstellation sein.

So gab es im Dezember 2009 und ebenso Ende 2013 zwei denkwürdige Budgetdebatten. Denn jene Versammlungen des Stadtparlaments standen jeweils unter dem starken Einfluss der dar­auffolgenden Neuwahlen. Vor diesem Hintergrund hatten sich die Politiker aussergewöhnlich gehässige und erbittert geführte Budgetkriege geliefert.

Die vom Stadtrat ausgearbei­teten Voranschläge für die Wahljahre 2010 und 2014 wurden prompt beide Male zurückgewiesen. Das ist nicht üblich, kommt gemeinhin nur in Ausnahme­si­tu­a­tionen vor – und es hatte Folgen für die Stadt. So konnte man nämlich Projekte nicht wie gewohnt vorantreiben, da auch längst geplante Ausgaben nicht getätigt wer­den dürfen, ohne rechtskräftig verabschiedetes Budget in der Tasche zu haben. Dass die Stadt Ende Jahr ein solches Budget hat, dafür ist in Kloten seit 1970 das Parlament zuständig.

Defizit und Steuererhöhung brachten Fass zum Überlaufen

Die Behandlung des Budgets und die Bewilligung desselben stellt die wichtigste Aufgabe des Stadtparlaments dar. Doch 2009 war dies angesichts eines vom Stadtrat geplanten Defizites von 8,4 Millionen Franken in den Hintergrund gerückt. Zudem war eine mas­sive Steuererhöhung von 10 Prozentpunkten geplant, und dies direkt vor dem Wahljahr 2010. Auf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskom­mis­sion (GRPK) wurde das Budget mit 20 zu 10 Stimmen an die Stadtregierung zurückgewiesen. SVP, FDP, CVP und EVP stimmten dafür. Nur SP und Grüne wollten keine Rückweisung.

Es sei nicht über die Sache diskutiert, sondern nur Wahlkampf gemacht worden, befand Stadtpräsident René Huber (SVP). «Viele redeten nur für die Galerie, die übrigens noch nie so gut besetzt war», meinte er. Derweil stellte Klotens Verwaltungs­direktor Thomas Peter damals in der Presse fest, dass man an jenem­ Abend in ein «bürger­liches Sperrfeuer» gelaufen sei.

Ähnlich war die Ausgangs­lage 2013, als der Stadtrat dem Parlament ein Budget mit fast 10 Millionen Franken Defizit vorgelegt hatte. Ebenfalls unmittelbar vor den Neuwahlen. Und er­neut­ hagelte es Kritik. Die rechte Ratsmehrheit aus SVP, FDP, GLP und Teilen der CVP beschloss – erneut mit 20 gegen 10 Stimmen –, schon gar nicht in die Budgetdebatte für den Voran­schlag 2014 einzutreten. Deshalb­ bezichtigte die Rats­linke die bürgerlichen Kollegen der «Arbeits­verweigerung».

Stadtrat und Parlament arbeiten besser zusammen

Eine Budgetrückweisung sei «nicht nötig». Das wären doch nur «Vorboten des Wahlkampfes», wurde zwei Monate vor dem Urnengang im Dezember 2013 argumentiert. Geholfen hats nicht. Die SVP hatte im Vorfeld der Debatte noch Budget­kürzungen in Höhe von 2,8 Millionen Franken gefordert, was insbesondere bei SP und Grünen kein Gehör fand.

Die FDP ortete das Budgetproblem derweil beim Stadtrat, der den Sparwillen des Parlaments mit Füssen trete. Letztlich stellte Stadtpräsident Huber fest: «Der Dialog zwischen Stadtrat und Parlament wird falsch geführt.» Inzwischen hat sich die Kommunikation zwischen der Klotener Regierung und den Volksvertretern im Parlament grundlegend verbessert. Dies dürfte einer der entscheidenden Punkte sein, weshalb der amtierende Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission, Ueli Enderli (SVP), vor der Budgetdebatte vom nächsten Dienstag sagt: «Dieses Mal wird das Budget 100-prozentig nicht zurückgewiesen.» Denn aus den beiden gehässigen Budget­kriegen 2009 und 2013 hat man in Kloten offenbar gelernt.

Enderli gibt zu bedenken, dass heuer insbesondere zwei Faktoren ganz anders seien als damals. Einerseits blicke man auf einen sehr guten Rechnungsabschluss des Vorjahres zurück, und andererseits sehe das Budget für 2018 kein Defizit, sondern ein Plus von über 600 000 Franken vor. Dennoch werde es einzelne Änderungsanträge seitens der GRPK geben, die aber «nur» rund 115 000 Franken am Budget ändern würden. Auch der Steuerfuss werde von der Kommission nicht infrage gestellt. «Aber wenn es weiterhin so hohe Ertragsüberschüsse gibt wie zuletzt, dann muss man sich künftig eine Steuersenkung überlegen.» cwü

(Zürcher Unterländer)