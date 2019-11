Waldkorporation muss 144-jährige Esche auf dem Schwänkelberg fällen

«Mit ihren 144 Jahren ist diese Esche fast so alt, wie unsere vor 175 Jahren gegründete Nutzgesellschaft», sagte Stephan Huber, Präsident der Dielsdorfer Haferholz-Korporation, während die industrielle Bandsäge den fünf Meter langen und zwei Tonnen schweren Hauptstamm horizontal in vier Zentimeter dicke Bretter fräste.

Etwas Wehmut schwang in Hubers Stimme schon mit, Bedauern darüber, dass der imposante Laubbaum nun gefällt werden musste. «Eschen haben eine Umtriebszeit von 100 bis 140 Jahren und deshalb hat ihn der Revierförster Ende Oktober zum Fällen freigegeben.» Dass das notwendig war, hat sich erst gezeigt, als der Riese auf den Boden krachte und im obersten Teil zerbrach: «Hier haben sich Hornussen eingenistet und den Baum ausgehöhlt», sagt Vorstandsmitglied Hansruedi Hirs. «Wir mussten höllisch aufpassen, um nicht gestochen zu werden.»

Skulptur-Sponsoren gesucht

Hirs freute sich, dass die Bretter trotz der Hornissen noch in einem gutem Zustand sind. Das bestätigte auch der Regensdorfer Sägereibesitzer Paul Aecherli, der den Stamm im Frondienst am Samstag in seinem Unternehmen zuschnitt. «Das Holz hat eine Topqualität und zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Elastizität aus», erläuterte der Holzfachmann.

Esche wird meist im Innenausbau und zur Möbelherstellung verwendet. Die Bretter der gefällten Haferholzesche, an deren Stelle jetzt eine Eiche gepflanzt wurde, werden der Schreinerei in der Stiftung Schloss Regensberg geschenkt. Wie die Leiterin der Stiftung, Esther Zinniker, ausführte, sollen Jugendliche das Holz nun zu Produkten verarbeiten, die im nächsten Jahr im Rahmen der traditionellen Eichmessung versteigert werden. Aus dem mittleren Stammteil soll der Künstler Adrian Bütikofer eine Skulptur schaffen, so denn Sponsoren dafür gefunden werden.

450 Jahre altes Prunkstück

Prunkstück im lichtdurchfluteten Haferholz-Mischwald am Schwänkelberg ist eine über 450 Jahre alte Eiche mit einem Umfang von 6.2 Metern. Sie gilt mit 33 Metern als grösste und älteste Eiche im Kanton Zürich und ist geschützt. Stephan Huber: «Vor gut 100 Jahren hatte sie erst einen Umfang von 4,62 Metern.» Ihre Pflege gehört ebenso zu den Aufgaben der 1844 gegründeten Holzkorporation, wie die Nutzung und Erhaltung des Waldes an sich.

Der Hafer im Namen

Diese Regelungen für das Haferholz hatte im Mittelalter der Regensberger Landvogt Kaspar Escher vorgenommen. Den Zusatz Hafer erhielt die Korporation, weil um 1850 der Wald gerodet wurde, um Hafer anzupflanzen. Dies wurde zwei Jahre später verboten und mit der Wiederaufforstung begonnen. Der zweigeteilte, 45 Hektaren umfassende Privatwald am Schwänkelberg ist seit Generationen im Besitz von 25 Teilhabern, die 44 Anteilscheine besitzen. «Jedes Jahr schlagen wir zum Verkauf rund 350 Kubikmeter Holz und forsten wieder auf», sagt Huber.