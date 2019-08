Wallisellen ist erneut die «beste» Gemeinde des Unterlands

An der Goldküste lebt es sich am besten. Dies geht aus dem aktuellen Ranking, das die «Weltwoche» jährlich publiziert, hervor. Gleich mehrere Gemeinden des unteren rechten Zürichseeufers schaffen es in die Top 20. Zollikon führt die Rangliste an. Dahinter folgen der letztjährige Sieger Meggen LU und die Stadt Zug. Insgesamt wurden 928 Gemeinden, die mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen, miteinander verglichen. Damit fielen von den 44 Unterländer Kommunen schon 14 weg.

Wallisellen überzeugt beim Wohnen und beim ÖV

Die Bewertung der Gemeinden erfolgt auf Basis von 50 Einzelindikatoren. Diese werden wiederum in sieben Kategorien gruppiert (Wohnen, Arbeitsmarkt, Bevölkerung, Steuern, Erreichbarkeit, Versorgung und Sicherheit). Der Durchschnitt aller Rangpunkte ergibt letztlich die Platzierung im Ranking.

Die Unterländer Gemeinden schlagen sich im nationalen Vergleich souverän. Elf von ihnen haben es in die Top 100 geschafft. Angeführt wird die Region zum zweiten Mal infolge von Wallisellen, das auf Rang 20 liegt (Vorjahr Rang 29). Gemeindepräsident Peter Spörri sagt: «Das freut mich sehr.» Wallisellen überzeugt vor allem in den Kategorien Wohnen (Rang 18) und Erreichbarkeit (Rang 13). «Das Wohnungsangebot konnte vielfältig ergänzt werden.» Und im öffentlichen Verkehr sei die Gemeinde ohnehin gut ans Netz angebunden. In der Kategorie Sicherheit, in welcher Straftaten gegen das Strafgesetzbuch, Betäubungsmittel- und Ausländergesetz gezählt werden, schneidet Wallisellen mit Rang 793 hingegen sehr schlecht ab. «Das ist zurückzuführen auf die grossen Personenfrequenzen im Glattzentrum», erklärt Spörri. In der Gemeinde habe es ansonsten keine aussergewöhnlichen Vorfälle gegeben.

Auch die Stadt Kloten schneidet in der Kategorie Sicherheit schlecht ab (gleicher Rang wie Wallisellen). Dort dürfte der Flughafen der Grund dafür sein.

Rafz wehrt sich gegen die rote Laterne

Den Stempel «schlechteste Unterländer Gemeinde» erhält in diesem Jahr Rafz – auch wenn das Dorf mit Rang 434 noch immer in der vorderen Hälfte der gesamt 928 Gemeinden platziert ist. Die fragwürdige Ehre wurde im vergangenen Jahr Glattfelden zuteil. Kurt Altenburger, Gemeindepräsident von Rafz, wehrt sich: «Für die Gemeinde Rafz ist das aktuelle Resultat des Gemeinderankings im Vergleich zu den Vorjahren nicht nachvollziehbar und kann nicht für bare Münze genommen werden. Wir lassen uns durch diese Umfrage auch nicht ins Bockshorn jagen.» Es sei auffallend, dass die Kategorie Arbeitsmarkt mit der Rangierung 886 (Vorjahr 100) ausser Kontrolle geraten sei. Der Aspekt Wohnen werde hingegen neu mit der Rangierung 265 (Vorjahr 758) aufgeführt. «Die übrigen Umfrageelemente sind aufgrund der geografischen Lage von Rafz nachvollziehbar und kaum objektiv zu bewerten.» Altenburger fügt an: «Die Bevölkerungsentwicklung wie auch die rege Bautätigkeit zeigen ein anderes Bild der Gemeinde auf. Die Wohn- und Lebensqualität in Rafz hat nicht gelitten und die Arbeitsmarktsituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.» Es stelle sich daher die Frage, welchen Nutzen die Umfrage habe, wenn derartige Abweichungen im Vergleich zum Vorjahreswert möglich seien.