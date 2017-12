Wallisellen setzt auf Wolkenkratzer

Die übrigen Traktanden

Neben dem privaten Gestaltungsplan Integra-Areal (siehe Haupttext) hat die Walliseller Gemeindeversammlung am Mittwoch die Verordnung über das kommunale Personalrechteinstimmig angenommen. Allerdings wurde zuvor der Antrag des ehemaligen Schulpflegers Richard Baumann mit 102 Ja- zu 37 Nein-Stimmen angenommen. Baumann setzte damit durch, dass am Anfang der Verordnung der Passus eingearbeitet wird, dass jede Personennennung für beide Geschlechter gilt. Er hatte zuvor bemängelt, dass die Verordung einen Wildwuchs präsentiere. So sei beispielsweise in Artikel 61 nur von Mitarbeitern die Rede, hingegen würden in Artikel 63 explizit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genannt.

Das Budget 2018 und der Steuerfuss wurden ohne Gegenstimme gutgeheissen. Die politische Gemeinde sieht bei einem Aufwand von rund 79,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 77,5 Millionen Franken ein Minus von 2,2 Millionen Franken vor. Der Steuerfuss wurde bei 49 Prozentpunkten belassen. Die Schulgemeinde plant bei einem Aufwand von 46,4 Millionen Franken und einem Ertrag von 48,1 Millionen Franken mit einem Plus von 1,7 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt im neuen Jahr mit 48 Prozentpunkten ebenfalls unverändert.