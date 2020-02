Walliseller Brache lässt Ideen spriessen

In Wallisellen liegt derzeit ein rund 5000 Quadratmeter grosses Stück Land an zentraler Lage brach. Diese Chance möchte die Gemeinde – wenigstens befristet – nutzen. Auf dem Areal, auf dem die Firma Halba während über einem halben Jahrhundert Schokolade produzierte, plant sie in Zusammenarbeit mit dem Grundbesitzer eine Zwischennutzung. Sie hat deshalb über die Medien und ihrer Website einen Aufruf lanciert.

Gefragt waren Ideen für eine zeitlich begrenzte, öffentliche Zwischennutzung. Diese sollte einen «gesellschaftlichen Mehrwert bringen», also nicht privat sein und innert kurzer Zeit wieder aufgehoben werden können. Bis vergangenen Freitag konnten Vorschläge bei der Abteilung Tiefbau und Landschaft eingereicht werden.

Kreatives Dorf

«Wir sind positiv überrascht über die vielen Rückmeldungen», sagt Marcel Amhof, 2. Gemeindeschreiber-Stellvertreter. Über 50 Einsendungen hat die Gemeinde erhalten. Diese stammten von Einzelpersonen, Vereinen und Unternehmen. Die Zwischennutzung entspreche ganz offensichtlich einem Bedürfnis. «Einige Ideen wurden mehrfach genannt», sagt Amhof.

Feuerstelle bis Museum

Allzu viel könne man noch nicht verraten, denn der Entscheid, welches Projekt weiter verfolgt wird, muss erst noch fallen. Nur soviel: Die Ideen reichen vom Aufstellen eines Tischtennis-Tisches oder der Errichtung einer Feuerstelle, über urbanes Gärtnern bis zum Museum. Gemäss Amhof waren relativ viele weit ausgearbeitete Vorschläge darunter. Einige Ideenliferanten boten gleichzeitig fachliche Unterstützung bei der Realisierung an. Welcher Vorschlag realisiert wird, soll voraussichtlich bis Ende April entschieden sein. Auch eine Kombination mehrerer Nutzungen ist theoretisch möglich, sofern es denn der Platz erlaubt und die Nutzungen aufeinander abgestimmt sind.

Fest steht: Bereits im Frühsommer dieses Jahres soll es losgehen. Die Gemeinde wird für die Einrichtung und den Unterhalt der Zwischennutzungen aufkommen.

Das Grundstück ist im Besitz der Immobilienfirma Alfred Müller AG in Baar. Sie hat insgesamt drei Parzellen mit einer Gesamtfläche 19000 Quadratmetern von Coop erworben. Wie lange die Zwischennutzung Bestand hat, hängt von den weiteren Plänen der Firma ab.