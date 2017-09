Walliseller Quartierförderung hat ihren Zweck erfüllt

Erst vor kurzem hat im Richti-Areal in Wallisellen das Sommerfest stattgefunden. Jenny Just, Beauftragte für Quartierförderung von Wallisellen, hat es zusammen mit dem Quartierverein organisiert. «Es war ein schönes Fest. Das Leben im Quartier entwickelt sich positiv.»

Viele neue Bewohnerin kurzer Zeit

Die Gemeinde Wallisellen hat seit 2013 die Quartierförderung im Quartier Richti angestossen und finanziert. 2016 und 2017 wurden auch die Quartiere Integra und Zwicky in das befristete Konzept mit einbezogen. Jetzt hat der Gemeinderat entschieden, das Projekt Ende Jahr abzuschliessen.

Ziel war es, den Austausch zwischen den Bewohnern in den neu entstandenen Quartieren und dem Rest von Wallisellen zu fördern. Marcel Amhof, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde, sagt: «Das Richti-Areal war auch für uns etwas Besonderes, weil so viele neue Wohneinheiten auf einmal gebaut wurden. Wir wollten die Bewohner möglichst schnell in die Gemeinde einbinden.» Das Budget für die Quartierförderung beträgt jährlich rund 100 000 Franken.

Netzwerk mit Bewohnern aufzubauen, braucht viel Zeit

Seit 2014 arbeitet Jenny Just für die Gemeinde Wallisellen als Quartierförderin. Am Anfang habe es schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis sie ein Netzwerk und ein Vertrauensverhältnis zu den Bewohnern aufbauen konnte. Dank Angeboten wie einem Chrabbeltreff für Eltern mit Baby und anderen Aktivitäten gelang dies aber ganz gut. Die vielen interessanten Kontakte machen ihr Freude. «Ich musste mir aber manchmal auch ins Gedächtnis rufen, dass alle freiwillig mitmachen neben ihrer Tätigkeit. Und dass man nicht alle Personen erreichen kann», sagt Just.

«Das Quartiertleben im Richti-Areal entwickelt sich positiv.»



Jenny Just, Walliseller Beauftragte für Quartierförderung

Im Quartier Schwanen stellt sich die Situation ein wenig anders dar. In unmittelbarer Nähe zu den Neubaugebieten an der Peripherie von Wallisellen ist es eingeklemmt zwischen Glattzentrum, Autobahn und Neuer Winterthurerstrasse, speziell isoliert und abgeschottet vom Rest der Gemeinde.

Das Quartier wurde deshalb ebenfalls in das Förderprojekt integriert. Die Bausubstanz stammt aus den 60er-Jahren und ist schon in die Jahre gekommen. Ein Grossteil der Bevölkerung hat Migrationshintergrund. Es gilt sprachliche Barrieren abzubauen und auf Frühförderung bei Kindern zu achten. «Hier konnten wir mit niederschwelligen Angeboten wie Spielplatzanimationen schon sehr viel erreichen», stellt Quartierförderin Just fest.

Quartierförderung als Hilfe zur Selbsthilfe

Im Zwicky-Areal war die Situation nochmals anders, da hier schon durch das Engagement der Baugenossenschaft sehr viel für den Austausch der Bewohner getan wird. Die Gemeinde kam deshalb zum Entschluss, das befristete Konzept zur Quartierförderung nicht zu verlängern. «Aufgrund der vorgelegten Zwischen­bilanz haben wir festgestellt, dass in den Neubaugebieten Zwicky, Integra und Richti-Areal alles auf gutem Weg ist.

Im Quartier Schwanen prüfen wir, welche Förderungsmassnahmen sinnvoll sind, um die Integration zu verbessern», sagt Amhof. Es könne aber durchaus sein, dass bei ähnlich grossen Neubauprojekten weitere Aktivitäten wie beim Richti-Areal in Betracht gezogen werden. «Schliesslich hat die Gemeinde Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Mit dem Quartierverein Richti und der Baugenossenschaft ist soweit alles auf gutem Weg.» (Zürcher Unterländer)