Wann ist ein Mensch «schwer verletzt»?

Die Polizei teilte diese Woche mit: «Arbeiter führten auf der Autobahn A1 bei Bassersdorf Unterhaltsarbeiten an einer Signalanlage durch. Dabei stürzte ein Mann vom Gerüst sechs Meter in die Tiefe.» Er habe sich mittelschwere bis schwere Verletzungen zugezogen. Doch was heisst das genau?

Ivo Bähni, Mediensprecher von Schutz&Rettung Zürich, sagt: «Liegen lebensbedrohliche respektive erkennbare Mehrfachverletzungen vor, spricht man von schweren Verletzungen.» Als Beispiele nennt er Schädel-Hirn-Traumas oder offene Brüche. Eine klare Abgrenzung zwischen leichten, mittelschweren und schweren Verletzungen gebe es in der medialen Berichterstattung aber laut Mediensprecher Ivo Bähni nicht.

Dies bestätigt auch Stefan Oberlin, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich. Er sagt: «Es gibt kein Allerweltsprinzip, das die Schwere einer Verletzung definiert.» Bei den Bezeichnungen in den Polizeimeldungen handle sich um eine Ersteinschätzung am Unfallort. «Die Rettungssanitäter und Notärzte tauschen sich dabei mit den Polizisten aus.»

Verunfallte nicht ansprechbar

Es ist aber meist schwierig bereits am Unfallort eine abschliessende Diagnose zu stellen. «Es könnte sein, dass ein leicht verletzter Patient im Spital plötzlich in Lebensgefahr schwebt, weil er innere Blutungen hat», gibt Oberlin zu bedenken.

«Die Rettungskräfte schätzen den Gesundheitszustand der Patienten meist richtig ein.» Trotzdem sei es schwierig zu sagen, ob ein Patient nun mittelschwer oder schwer verletzt sei. In solchen Fällen seien die verunfallten Personen nämlich meist nicht ansprechbar. «Mit leicht verletzten Personen kann man kommunizieren und deshalb eine genauere Diagnose stellen», sagt Oberlin. Aber auch hier ist Vorsicht geboten: «Wie gesagt, der Zustand eines Patienten kann sich nach einem Unfall schlagartig verschlechtern», sagt Oberlin. Können die Verletzungen am Unfallort nicht eindeutig bestimmt werden, spricht die Polizei oft auch von unbekannten Verletzungen. (Zürcher Unterländer)