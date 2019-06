«Was bleibt, wenn die Frauen gehen?»

Fest, Austausch und Kirchenglocken

Aktionen in Zürcher Pfarreien

Frauenvereine und Pfarreien im Kanton stehen für ein gleichberechtigtes Miteinander in der Kirche ein. In manchen Pfarreien läuten am Freitag die Kirchenglocken um 11 Uhr als Zeichen gegen Gewalt an Frauen sowie um 15.30 Uhr. Ab diesem symbolischen Zeitpunkt sind Frauen wegen der Lohnungleichheit nicht mehr bezahlt. So in der Pfarrei St. Martin in Effretikon und St. Konrad in Zürich. Das Kirchensekretariat St. Konrad ist am Freitag in Männerhand. Die Frauen treffen sich um 15.30 Uhr auf dem Kirchenvorplatz und gehen an die Demonstration. Der katholische Frauenverein Horgen trifft sich um 9.45 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche St. Josef. Die Frauen Wald streiken um 10 Uhr auf dem Bachtel. Im Kirchenraum von St. Benignus in Pfäffikon hängen pinke Mitren beschrieben mit Forderungen und ein Streik-Bistro lädt zum Austausch. In Zürich-Seebach organisiert die Pfarrei ein Frauenstreik-Fest. Am 26. Juni findet in der Pfarrei Herz Jesu in Zürich-Wiedikon eine Podiumsdiskussion statt zu «Gemeinsam für Gleichberechtigung in der Kirche». (kme)