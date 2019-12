Wasserleitungen und neuer Strassenbelag für 1 Million Franken

An der Gemeindeversammlung vom Montag haben die 118 Stimmberechtigten von Neerach (5,1 Prozent) sämtliche Anträge der Politischen Gemeinde genehmigt. Das Budget 2020 weist bei einem Aufwand von 10,9 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von rund 400000 Franken aus. Der Steuerfuss wurde bei 21 Prozent belassen.

Anfänglich hörten die Anwesenden den Ausführungen des Gemeinderats kommentarlos zu. Zu reden gab dann aber ein anderer Sachverhalt: Ein Anwesender kritisierte die Massnahmen zum Hochwasserschutz. Im Oktober hatte der Gemeinderat nämlich angekündigt, zusammen mit den kantonalen Fachstellen einen Schilfteich angrenzend an das Neeracherried zu planen. Das Projekt würde laut Gemeinderat der Hochwasserentlastung dienen und sowohl das Naturschutzgebiet als auch die landwirtschaftlichen Kulturflächen in Neerach aufwerten. Dafür hatte man einen Budgetposten von 790000 Franken in das Budget 2020 genommen.

Hochwasserschutz kritisiert

Laut dem Votanten steht dieses Projekt aufgrund der Nähe zum Neeracherried jedoch im Konflikt zum Naturschutz. «Wieso zeigt uns der Gemeinderat nicht genau, wo dieser Schilfteich gebaut werden soll?», wollte er wissen. Zink erwiderte, dass die Gemeindeversammlung keine Diskussion über das Projekt vorsehe, da die nötigen Abklärungen noch nicht stattgefunden haben und die Bewilligung vom Kanton noch nicht vorliegt. Genaue Informationen werde der Gemeinderat liefern, wenn die Gemeindeversammlung voraussichtlich im Juni 2020 über das Projekt abstimmen muss.

Oliver Zippe, Präsident der RPK, stimmte Zink zu: «Es wäre viel schlimmer, wenn der Gemeinderat nächstes Jahr ein Projekt beantragt, welches nicht budgetiert wurde.» Ein Antrag, den Budgetposten gänzlich zu streichen, fand keinen grossen Anklang: Dieser erhielt nur 18 Ja-Stimmen und wurde von der grossen Mehrheit abgewiesen.

Zusätzlich hat die Gemeindeversammlung die Sanierung im Bereich der Alte Badener- und Bachserstrasse sowie den Ersatz von Wasserleitungen für 990000 Franken genehmigt. Weil die betroffenen Strassen vor rund 50 Jahren gebaut wurden, muss der Strassenbelag erneuert werden. Gleichzeitig werden auch die Wasserleitungen ersetzt. Im Zuge dieser Strassenbauarbeiten werden auch die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich Arbeiten am Leitungsnetz in Neerach vornehmen und alle Kandelaber mit energiesparenden LED-Leuchten versehen.

Die Kreditabrechnung des Gemeindebeitrages für das Neeri-Fäscht 2019 von etwa 121000 Franken und die Abrechnung eines Darlehens von 3,5 Millionen Franken an die Oberstufenschule Stadel für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens wurden ebenfalls gutgeheissen.

Vergütungen umverteilt

Im Anschluss übernahm die Primarschulgemeinde das Podium. Auch sie konnte in ihrem Budget 2020 bei einem Aufwand von etwa 6,5 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 2,7 aufzeigen. Der Steuerfuss der Primarschulgemeinde bleibt bei 33 Prozent wie im Vorjahr. Sowohl die Politische Gemeinde als auch die Primarschulgemeinde konnten die positiven Resultate aufgrund einer Neubewertung ihres Finanzvermögens

Ebenfalls präsentierte die Schulpflege eine Revision der Gebührenverordnung für den Bezug der Schulischen Tagesbetreuung sowie der Entschädigungsverordnung für die Mitglieder der Schulpflege. Neu sollen diese entsprechend dem Aufwand ihres Ressorts vergütet werden. «Dabei handelt es sich lediglich um eine Umverteilung – der Gesamtbetrag verändert sich nicht», erklärte Präsident Philipp Simmen. Alle Anträge wurden kommentarlos und ohne Gegenstimmen angenommen.