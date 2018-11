Water World eröffnet dritte Röhre

Badenixen und Adrenalinjunkies aufgepasst: Die Magic Tube in Wallisellen wird eröffnet. Die dritte Rutschbahn des Water World, die im Zuge des 20-Jahr-Jubiläums der Sportanlagen AG Wallisellen (SAGW) gebaut wurde, soll am 1. Dezember der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die «zauberhafte» Röhre misst 95,4 Meter und verdankt ihren Namen den drei Fake-Elementen, die einem das Gefühl geben, dass man geradeaus ins Leere fällt – in letzter Sekunde gehts dann aber doch noch in die Kurve. Auch über eine LED-Videowand mit Überraschungselementen soll die Magic Tube verfügen. Was genau auf dieser Videowand zu sehen sein wird, bleibt bis zur Eröffnung noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Vor gut einem Jahr, am 25. September 2017, haben die Stimmbürger von Wallisellen dem Projekt ihren Segen gegeben und dem Kredit von 780 000 Franken zugestimmt. Dieser soll refinanziert werden. Das heisst, die SAGW zahlt den Kredit in den nächsten 20 Jahren durch eine Subventionsreduktion von 40 000 Franken pro Jahr zurück.

Seit 20 Jahren als AG geführt

Seit dem 1. Januar 1999 wird das Hallen- und Freibad Wallisellen durch die SAGW betrieben. In dieser Zeit hat man stetig in neue Angebote investiert. Neben den Rutschbahnen entstanden in den letzten 20 Jahren beispielsweise zwei Beachvolleyballfelder, ein Wellnessbereich, eine Kinderplantschbeckenarena samt Kinderspielplatz im Freibadbereich, ein Lern- und Nichtschwimmerbecken sowie ein Warmwassersprudelbecken. (Zürcher Unterländer)