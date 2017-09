Water World will eine dritte Röhre

Sie heisst Magic-Tube, misst 95,4 Meter und verspricht vor allem eines: viel Spass und Nervenkitzel. Dafür Sorgen drei Fake-Elemente. Dabei hat man bei einem Element das Gefühl, dass man geradeaus ins Leere hinab fällt. In letzter Sekunde gehts dann doch um die Kurve.

Die dritte Rutschbahn des Water Worlds Wallisellen soll auch eine LED-Videowand mit Überraschungseffekten bekommen. Welche das sind, das möchte Thomas Reutener, Geschäftsführer der Sportanlagen AG Wallisellen jedoch noch nicht verraten. Nur so viel kann er schon sagen: «Die Rutschbahn ist etwas vom Neuesten, was es auf dem Markt gibt.»

Geplant ist die neue Rutschröhre zum 20-Jahre-Jubiläum der Anlage Ende nächsten Jahres. Baustart wäre im Herbst 2018. «Unser Ziel ist es, die Rutschbahn noch vor Weihnachten zu eröffnen.» Die kurze Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Monate würde dadurch ermöglicht, dass vieles schon beim Bau der zweiten Rutschbahn im 2014 für die dritte Rutschbahn eingeplant und vorbereitet wurde. Die Träger stehen schon und auch der Auslaufbereich ist bereits angelegt.

Zuerst müssen Wallisellens Stimmbürger an der Gemeindeversammlung vom 25. September dem Projekt ihren Segen geben. Der Bau kostet insgesamt knapp 870 000 Franken. Die Sportanlagen AG Wallisellen übernimmt allerdings die Kosten für die Fake-Module in der Höhe von fast 90 000 Franken. Abgestimmt wird somit über den Kredit von 780 000 Franken.

Kredit wird refinanziert

Reutener blickt optimistisch auf die Gemeindeversammlung. Bisher habe er fast nur positive Rückmeldungen erhalten. «Viele warten schon gespannt auf die dritte Röhre.» Auch die anderen zwei Rutschbahnen seien bei Gross und Klein sehr beliebt.

Aus finanzieller Hinsicht gebe es ebenfalls kein Grund zum Widerstand, sagt der Geschäftsführer. Schliesslich soll der komplette Kredit innerhalb der nächsten 20 Jahre refinanziert, also der Gemeinde zurückerstattet werden. Diese Refinanzierung erfolgt ab 2019 durch eine Subventionsreduktion von 40 000 Franken pro Jahr. «Wir sind überzeugt, dass die dritte Rutschbahn Mehrerträge von mindestens 40 000 Franken generiert. Diese Mehrerträge geben wir der Gemeinde weiter.»

Stetig erneuert

Seit dem 1. Januar 1999 wird das Hallen- und Freibad Wallisellen durch die Sportanlagen AG Wallisellen betrieben. In dieser Zeit hat man stetig in die Entwicklung von attraktiven Angeboten investiert. Neben den Rutschbahnen entstanden in den letzten 20 Jahren zwei Beachvolleyballfelder, ein Wellnessbereich, eine Kinderplantschbeckenarena samt Kinderspielplatz im Freibadbereich, ein Lern- und Nichtschwimmerbecken sowie ein Warmwassersprudelbecken.

(Zürcher Unterländer)