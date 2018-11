Watter Verkaufsladen ausgeraubt

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, betrat am frühen Samstagmorgen kurz vor sieben Uhr ein unbekannter Mann einen Verkaufsladen in Watt. Er war maskiert und trug eine Faustfeuerwaffe mit sich. Der Unbekannte bedrohte die beiden anwesenden Angestellten und erbeutete mehrere tausend Franken Bargeld. Anschliessend verliess er den Laden durch die Hintertüre und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Räuber ist zirka 180 cm gross, er trug eine Skimaske, eine runde Brille mit dunklen Gläsern, eine Schirmmütze, eine schwarze Hose und ein blau/weiss kariertes Hemd. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu der gesuchten Person oder zum beschriebenen Sachverhalt machen können, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzten. (ani/Kapo ZH)