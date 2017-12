Watterin gewinnt bei «Furttal Talents»

Die Discokugel dreht sich; die Scheinwerfer blinken. Inmitten von rund 100 jungen Leuten sitzen Gian Carlos und Elia aus Watt. Für die beiden ist es sonnenklar. «Melinda ist unsere Favo­ritin», sagen die 15-jährigen Zuschauer. Okay, auch die anderen Teilnehmenden sind «Hammer» und «geil», und verdient hätten es sowieso alle, räumen sie ein.

Doch im Prinzip steht für die beiden Jungs fest: Melinda wird es mit dem Song «All of Me» schaffen. Warum sie denn diesen Song ausgewählt habe, will die Moderatorin von der jungen Interpretin wissen. «Es ist ein ruhi­ger Song, in den ich mich gut reinversetzen kann», antwortet Melinda, greift zum Mikrofon, und gleich darauf erklingt ihre Stimme aus den Lautsprechern.

«Fast besser als das Original»

Gian Carlos und Elia schmelzen dahin und die Jury gleich mit. Alexandra Klopfer bescheinigt Melinda eine schöne Power­stimme mit etwas «Rauchigem» und beisst sich dann gleich auf die Lippen. Rauch und schön – die beiden Worte sollten in die­ser Kombination eigentlich nicht fallen, denn der Finalabend wird neben dem Migros-Kulturprozent auch von der Suchtprävention Zürcher Unterland unterstützt.

«Mir gefällt es, dass du deine eigene Version des Hits gesungen hast. Ich muss schon sagen, es hat mir fast besser gefallen als das Original», sagt Juror Stefan Onitsch zu Melindas Auftritt. Ihre­ Fans hüpfen, kreischen, applau­dieren. Der Geräusch­pegel erreicht die Schmerz­grenze. Doch auch die anderen sieben mutigen jungen Furt­talerinnen bekommen von der Jury ihr Talent bescheinigt.

Cool bis zum Gehtnichtmehr

Einziger männlicher Teilnehmer ist Daniel Enogieru aus Buchs. Im Kapuzenpulli rappt er, cool bis zum Gehtnichtmehr, den Song «One More Chance». «Du hast Rhythmus im Blut. Hammermässig dieser Slang. Ich höre diese Art von Musik sonst eigentlich nicht, aber du hast mich begeistert», meint Juror Onitsch anerkennend.

Eingeladen zum Wettbewerb «Furttal Talents» haben die Jugend­arbeit Regensdorf, Buchs und Unteres Furttal gemeinsam mit den Sound-Corner-Studios. Jugend­liche ab der ersten Oberstufe bis zum Ende ihres 18. Lebensjahrs durften am 17. November zunächst zu einem Casting kommen und zeigen, was sie können. Die Zahl dieser Castingteilnehmer blieb gegenüber der Erst­auf­lage im vergangenen Jahr konstant. Acht stellten sich vor, und alle davon schafften es auch in den Final.

Erneuter Sieg «reiner Zufall»

Melinda siegte bereits im vergangenen Jahr. «Das ist reiner Zufall. Es war eine völlig andere Jury da als letztes Mal», sagt sie. Doch die Bühnenerfahrung, die Castings und vielleicht auch die drei Stunden im Tonstudio von Sound-Corner, die sie damals gewonnen hatte, scheinen Spuren hinter­lassen zu haben. «Ich war weniger aufgeregt als 2016», sagt sie und sucht dann auch schon ihre Fans in der Menge. «Melinda!», hört man diese kreischen.

(Zürcher Unterländer)