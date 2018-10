Wegen Haltestellenchaos Fahrgäste stehen gelassen

Die Kritik an der Haltestellensituation hat bereits die höchsten Stellen im Dorf erreicht. Und im Gemeindehaus kann Thomas Lüssi, Gemeindeschreiber von Hochfelden, den Ärger sehr gut nachvollziehen. Denn statt wie gewohnt beim Volg im Dorfzentrum, lagen die Postautohaltestellen vorgestern plötzlich rund 180 Meter weiter entfernt am Dorfrand.

«Wir wussen auch von nichts», sagt der Gemeindeschreiber auf Anfrage. Unweit der Glatt, wo die Haltestellen in der Folge platziert wurden, hatte man zwar flugs eine Tafel aufgestellt. Aber am alten Ort sei eben nicht näher über die Haltestellenversetzung informiert worden, kritisiert auch der Hochfelder Einwohner Walter Schärer, der an Stöcken geht. Zudem seien nicht alle Postauto-Chauffeure im Bild gewesen, da gestern Morgen prompt Fahrgäste stehen gelassen wurden in Hochfelden.

Für ältere und gehbehinderte Personen wie ihn, sei die Situation sehr mühsam, sagt Schärer. «Und es gibt weder ein Dach noch Sitzgelegenheiten am neuen Ort», beklagt er sich.

Gemeinderat hat reagiert

Die Gemeinde hat bereits reagiert. Werkvorsteher Stefan Bickel hat dafür gesorgt, dass die Postautos in Richtung Bülach bis auf weiteres wieder vor dem Volg halten. In Richtung Stadel bleibt die neue Haltestelle bei der Mühle hingegen bestehen. Ein Flugblatt sei in Vorbereitung, sagt Gemeindeschreiber Lüssi.

Ab Frühling 2019 wird Hochfelden dann zudem eine weitere neue Haltestelle an der Ecke Stadlerstrasse/Grabenstrasse bekommen. (Zürcher Unterländer)