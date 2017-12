Wegen der Landschaft gekommen, wegen der Menschen geblieben

Seine Kommilitonen wählten London, Paris, Barcelona, New York – er wollte in die Wildnis.» Zehn Jahre ist es her, dass Stefan Michel als Student an der Hotelfachschule Lausanne einen Praktikumsplatz suchte. Ein Onkel gab ihm den Tipp. «Für mich war Island ein weisser Fleck auf der Landkarte», gesteht der 32-Jährige ehemalige Bassersdorfer am Telefon. Er landete in Hvolsvöllur, einem kleinen, verschlafenen Ort im Süden der Vulkaninsel, arbeitete sechs Monate im Service eines renommierten Hotels.

«In der Schweiz hätte es höchstens zwei Sterne verdient», bemerkt Michel. «Doch die überwältigende Natur entschädigte für alles: Ich habe mich sofort in das Land verliebt.»Das Studium führte ihn nach Schottland und Südafrika, die erste Festanstellung nach Wien. Das Heimweh holte ihn zurück in die Schweiz. In Bern übernahm er die Geschäftsführung des neuen tibits-Restaurants, bis ihn nach zwei Jahren der Wunsch nach Selbstständigkeit überkam. Auch wenn die Sehnsucht nach Island ihn stets begleitete, Auswandern stand nicht auf seinem Plan.

Ein Häuschen im Nirgendwo

Als Feriendomizil für sich und Freunde, die ihn auf seinen häufigen Reisen begleiteten, hatte er bereits ein Häuschen «im isländischen Nirgendwo» gekauft. Anstoss für die Immobilie gab nicht nur der niedrige Landpreis: «Ich suchte etwas, das mich auf Dauer mit Island verbindet.» Immer weniger hielt ihn in der Schweiz, immer öfter pendelte er in seine zukünftige Wahlheimat. «Es dauerte eine Weile, bis ich mir eingestand, längst hier zu Hause zu sein.»

Mit isländischen Freunden, die ihn seit Praktikumszeiten begleiten, entwickelte er die Geschäftsidee für das Midgard Base Camp in Hvolsvöllur, investierte in das Projekt und bringt als Betriebsleiter internationale Erfahrung ein. «Als Tourenanbieter mit Super-Jeeps und Schneemobilen hatte Midgard Adventure bereits einen Namen, nun haben wir das Angebot um einen Mix aus Restaurant, Hotel, Hostel und Eventlocation ergänzt.»

Whirlpool auf dem Dach

Das 25-köpfige Team bezeichnet er als eine grosse Familie. Gemeinsam baute die Truppe eine leerstehende Betonfabrik um, Highlight ist heute der Whirlpool auf dem Dach. Vergangenen Mai war die Eröffnung – und es lief gut an. «Bei uns treffen sich Touristen aus aller Welt und Bewohner der Umgebung. Wir organisieren Krabbelgruppen, Yogakurse und Strickabende, lassen Abenteurer von Expeditionen erzählen, veranstalten Konzerte. Und der Singer-Songwriter Luca Little, ein Schulfreund aus Bassersdorfer Tagen, hatte seinen ersten Auftritt im Norden bei uns.»

Offen, herzlich, hilfsbereit

Wegen der Landschaft sei er nach Island gekommen und wegen der Menschen geblieben, sagt Stefan Michel. «Sie sind offen, herzlich und unglaublich hilfsbereit. Mit Problemen lässt man dich hier nicht allein.» Mit Englisch käme man gut durch, doch sei auch sein Isländisch inzwischen passabel. Das Leben in der Schweiz mag komfortabler sein, räumt er ein: «Die Wege sind hier weit und wenn du etwas brauchst, was es nicht an der Tankstelle oder im Supermarkt gibt, wird es umständlich.»

Doch geniesse er den Zusammenhalt im Dorf – um gemeinsam zu feiern und zu singen, fände man immer einen Grund. «Weihnachten ist ein Riesenfest. Die Beleuchtung wird im Oktober aufgehängt und bleibt hängen bis März.» Die Winter sind dunkel, mit minus 10 Grad war es gerade ungewöhnlich kalt. «Schlimmer ist der Wind, es gibt oft heftigen Sturm.» In Island sei daher Spontanität gefragt: «Das Wetter macht den Plan.»

Stefan Michel behagt sein Leben in Ungebundenheit: «Isländische Frauen sind super, nur ist die Auswahl im Dorf zu klein. Die meisten sind bereits verheiratet, da bin ich etwas spät dran.» Aus der alten Heimat bekommt er weiterhin viel Besuch, gewährt in seinem Haus gern Unterkunft gegen Schoggi und Fondue. Zweimal im Jahr reist er selbst in der Schweiz: «Im Januar komme ich mit 15 Isländern zum Skifahren.»

(Zürcher Regionalzeitungen)