Weiach will Bootsplätze am Rhein

Bei der Brücke in Kaiserstuhl befindet sich am Rheinufer seit rund 40 Jahren eine Hafenanlage mit 34 Bootsplätzen. Die Anlage muss dringend renoviert werden, da sie stellenweise baufällig ist. Kommenden Mittwoch, 6. Juni, entscheiden deshalb die Stimmberechtigten des Aargauer Städtchens über die Sanierung des Hafens. Zugleich befinden sie auch über die Erweiterung der Anlage mit 20 weiteren Bootsplätzen. Dabei soll auch der alte Armeebunker erworben werden, um darauf einen Sitzplatz einzurichten.

Viel Sturm, wenig Publikum

Der Bedarf für mehr Bootsabstellplätze sei ausgewiesen, da zurzeit 14 Interessenten auf einer Warteliste figurieren. Darunter auch Leute aus Weiach, wie der Gemeindepräsident Stefan Arnold am Informationsabend vom vergangenen Mittwoch erklärte. Nur gut 20 Personen erschienen am Anlass. Das Sturmwetter, bei welchem kein Kapitän in See stechen würde, hatte offenbar viele Weiacher von einer Teilnahme abgehalten.

Die Sanierung der bestehenden Hafenanlage kommt gemäss Stadtrat auf 175 000 Franken zu stehen, die Erweiterung um 20 Plätze ist mit 215 000 Franken veranschlagt und der Bunker soll 32 000 Franken kosten. Mit den Projektierungs-, Planungs- und Vermarktungskosten wird daher das ganze Projekt auf eine gute halbe Million Franken zu stehen kommen. Die Realisierung soll bis Sommer 2019 erfolgen.

Günstiger als Eglisau

Finanzieren sollen das Vorhaben vor allem die Bootsbesitzer. Die Gemeinde Kaiserstuhl übernimmt 20 Prozent der Kosten. Zudem sollen als Vorfinanzierung von den 20 neuen Plätzen je fünf an die Nachbargemeinden Weiach, Fisibach und Hohentengen für die Dauer von 15 Jahren vermietet werden. Kostenpunkt pro Gemeinde: 90 000 Franken.

Diese 90 000 Franken, die die Gemeinde vorschiesst, werden nach und nach von den Nutzniessern – den Bootsbesitzern – bezahlt. Pro Jahr müssten diese einen Mietzins von 1200 Franken entrichten, was etwa im Vergleich mit den Bootsanlagen von Eglisau günstig sei, sagte Arnold. Auf 15 Jahre und 5 Bootsplätze hochgerechnet, ergibt dies die Summe von 90 000 Franken.

Genug Interessenten

Der Gemeinderat habe entschieden, das Bootsplatz-Angebot anzunehmen, sofern die Erweiterung zustande komme, sagte Arnold. «Wir haben genug Interessenten in Weiach und würden die Plätze verlosen.»

(Zürcher Unterländer)