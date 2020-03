Weiach will mit Mehrzweckanlage viele Probleme auf einmal lösen

«Balance» – unter diesem Namen soll das Generationenprojekt der Politischen Gemeinde und der Primarschule Ausgleich in den Dorfkern von Weiach bringen. Bereits seit 2018 diskutiert man öffentlich die Möglichkeit einer Schul- und Mehrzweckanlage auf dem Gebiet, wo heute die Primarschule, der Kindergarten und der Gemeindesaal stehen. Neue Schulräume, Parkplätze, eine neue Turnhalle: Bringen die Behörden das Projekt an der Urne durch, könnten sie auf einen Schlag viele Probleme in Weiach lösen. Was bisher nur in groben Zügen besprochen wurde, hat nun endlich Form erhalten. Am Montag stellten der Gemeinderat und die Primarschulpflege im Gemeindehaus zum ersten Mal konkrete Pläne vor.

Schwimmbad nicht genutzt

Was unter anderem überzeugt, so Gemeindepräsident Stefan Arnold, ist der Raum, der heute brachliegt und neu genutzt werden könnte. Rund 1300 Quadratmeter könnten neu geschaffen werden, der grösste Anteil durch den Umbau der Turnhalle und des ungenutzten Schwimmbads. «Im Schwimmbad war noch kein Tropfen Wasser», erklärt Arnold. Im 45 Jahre alten Turnhallentrakt wurden seit Jahrzehnten nur geringfügige Investitionen getätigt. Bei der Planung der neuen Mehrzweckanlage habe man deshalb besonders darauf geachtet, dass der vorhandene Raum besser an die Bedürfnisse der Schule und der Gemeinde angepasst sein wird.

Dass die Behörden versucht haben, die vielen Bedenken der Bevölkerung zu berücksichtigen, merkt man an der Bauweise der Anlage. «Möglichst viel vom bestehenden Bau bleibt erhalten», erklärte Architekt Roger Biscioni, der die Präsentation leitete. Viele der Räumlichkeiten sind darauf ausgelegt, dass sie vielseitig von der Schule, der Gemeinde und den Vereinen genutzt werden können. Besonders dem Schulraumbedarf wurde Rechnung getragen: Die fünf Klassenzimmer, die heute verfügbar sind, werden auf sechs erweitert. Bei Bedarf sind zwei zusätzliche Zimmer verfügbar.

Noch kein Preis genannt

Wie viel die neue Anlage kosten wird, wollen die Behörden zu diesem Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Im Oktober wurden noch rund 18 Millionen Franken geschätzt. Der grösste Teil müsste mittels Fremdkapital finanziert werden. Die Frage, wie viel die einzelnen Behörden beisteuern müssen, könnte sich erübrigen: Nächstes Jahr muss Weiach darüber entscheiden, ob es eine Einheitsgemeinde bilden will. Dass es nicht günstig wird, verschweigt Arnold aber nicht. «Wir hatten zwei Möglichkeiten: Entweder wir versuchen die Mängel über eine längere Zeit und Schritt für Schritt zu korrigieren. Oder wir entscheiden uns für eine gesamthafte Lösung und haben dann wieder für viele Jahre Ruhe.»

«Es gäbe andere Möglichkeiten, wie man dieses Projekt angehen könnte», sagte Arnold vor versammelter Runde. Mehrere Dutzend Weiacherinnen und Weiacher hatten sich eingefunden, um die Pläne genauer zu betrachten. «Diese wären aber weder günstiger noch nachhaltiger.» Es würden viele Argumente für das Projekt sprechen. Ein Bezug soll bereits im Schuljahr 2022 möglich sein.

Die Projektunterlagen werden am 16. März erneut im Gemeindehaus gezeigt. Erst am 14. April werden die Weiacherinnen und Weiacher darüber informiert, wie die Finanzierung aussehen soll. Arnold ist aber überzeugt, dass die neue Anlage überzeugen kann: «Mit diesem Projekt lösen wir sehr viele Herausforderungen auf einen Schlag. Diese Investition ist für die Gemeinde von zentraler Bedeutung, nicht nur für die Primarschule. Schliesslich profitiert die ganze Gemeinde, wenn das aktive Vereinsleben in Weiach mit einer zeitgemässen und modernen Infrastruktur weitergeführt wird.»