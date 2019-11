Weiacher geben grünes Licht für die Bildung einer Einheitsgemeinde

Am Sonntag nahm Weiach die erste Hürde zur Einheitsgemeinde. Mit 229 zu 62 Stimmen (Stimmbeteiligung 26,3 Prozent) wurde die Einzelinitiative zur Bildung der Einheitsgemeinde angenommen. «Wir haben damit gerechnet, dass die Initiative angenommen wird», sagte Gemeindepräsident Stefan Arnold kurz nach der Bekanntgabe der Resultate. Sowohl der Gemeinderat als auch die Primarschulpflege hatten die Vorlage befürwortet. «Dass es aber so deutlich ausfällt, ist ein positives Zeichen für das Projekt.»

Kein definitiver Entscheid

Mit diesem Votum ist die Frage nach einer Einheitsgemeinde jedoch noch nicht abschliessend beantwortet. Nun müssen der Gemeinderat und die Primarschulpflege die Köpfe zusammenstecken und eine neue gemeinsame Gemeindeordnung erarbeiten. Diese wird dann im Frühling 2021 dem Stimmvolk zum definitiven Entscheid über die Einheitsgemeinde vorgelegt. Die Einheitsgemeinde könnte so frühestens auf den 1. Januar 2022 gebildet werden. Das Präsidium der Primarschulpflege würde dann einen Sitz im Gemeinderat erhalten und die Primarschulpflege eine eigenständige Kommission innerhalb der Gemeindeverwaltung bilden.

«Welches die Vor- und Nachteile der Einheitsgemeinde tatsächlich sind, wird sich in

eineinhalb Jahren zeigen.»Stefan Arnold,

Gemeindepräsident Weiach

Bei der Frage, ob die Chancen einer Annahme gut stehen, will Arnold nicht vorgreifen: «Welches die Vor- und Nachteile der Einheitsgemeinde tatsächlich sind, wird sich in eineinhalb Jahren zeigen, sobald die neue Gemeindeordnung fertig ist und die Stimmberechtigten darüber abstimmen können», sagt er.

Schulraum im Fokus

Die finanzielle Situation der Primarschulgemeinde und die Pläne zum Ausbau des Schulraumes in Weiach dürften eine wichtige Rolle bei der Abstimmung gespielt haben. Im Mai müssen die Weiacherinnen und Weiacher nämlich über die neue Mehrzweckhalle Hofwies entscheiden. Das gemeinsame Projekt der Primarschulgemeinde und der Politischen Gemeinde ist seit geraumer Zeit in Entwicklung und soll auf einen Schlag das in Weiach bestehende Raumproblem lösen. Obwohl konkrete Pläne erst im Frühjahr präsentiert werden, zeichnet sich schon heute ab, dass das Projekt rund 18 Millionen Franken kosten wird.

Auch steht fest, dass die Schulraumerweiterung ohne die Unterstützung der Politischen Gemeinde nicht realisiert werden kann. Diese muss 4 Millionen als Eigenmittel einbringen. Weitere 14 Millionen Franken müssen mittels Fremdkapital finanziert werden. Wie stark sich allerdings die Primarschulgemeinde, welche über begrenzte finanzielle Mittel verfügt, beteiligen muss, wurde noch nicht festgelegt. Die bestehenden Besitzverhältnisse des Schulareals bedürfen ebenfalls seit Jahren einer Bereinigung: Obwohl das Grundstück der Schule gehört, hat die politische Gemeinde bereits viele Investitionen in den Bau der Infrastruktur getätigt.

Die Einheitsgemeinde würde die Kosten der Mehrzweckhalle zwar nicht senken, aber einiges an Klarheit über die Finanzierung und die Besitzverhältnisse schaffen. Das Projekt könnte somit aus einem gemeinsamen Budget finanziert werden.