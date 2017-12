Weihnachtliche Begegnungen in Betlehem

«Das Krippenspiel ist das Verkündigungsspiel der Frohen Botschaft», sagte Volker Schnitzler, Pfarrer der reformierten Kirche in Rümlang am Samstagabend, dann überliess er den kleinen Hauptakteuren des Abends die Bühne. Dieses Jahr führte die Kindergruppe unter den Fittichen von Denise Bauer von der Kirchenpflege, Susanne Schnitzler und ihrem Team von Freiwilligen, Andrew Bonds weihnachtliches Singspiel «Es chlopfed aa» vor rund 200 Familienangehörigen auf.

Neubelebte Tradition

Im Zentrum standen dabei Begegnungen – so der Besuch des Engels Gabriel bei Maria, Marias und Josephs Suche nach einer Bleibe in Betlehem, die drei Könige beim grausamen König Herodes und schliessich im Stall, das Zusammenkommen der Hirten – natürlich begleitet von Liedern, die auch die Familien, Verwandte und Gäste mitsangen.

Die 24 Kindergärtler und Primarschulkinder schlugen sich blendend und liessen sich mögliches Lampenfieber nicht anmerken. Dass es vor allem eine Freude für alle ist und bleibt, daran liegt Denise Bauer sehr viel. «Wir schauen darauf, dass die Kinder, die mitmachen wollen, es auch tun können.» Da sei Flexibilität oft gefragt, sei es beim Anpassen der Rollen auf die Teilnehmerzahl, sowie kurzfristige Änderungen wegen Wunschrollen. «Wir wollen, dass es für alle ein tolles Erlebnis wird, für die Familien ebenso wie für die Kinder und auch für uns. Es ist eine schöne Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest.» Doch nicht nur die Arbeit mit den Kindern verlangte viel Organisationstalent, denn auch das Bühnenbild und die Kostüme werden von der Frauengruppe selbst entworfen.

Vor vier Jahren schien das traditionelle freiwillige Krippenspiel fast am Ende, weil die Organisation nachliess und zwischendurch nur fünf, sechs Kinder dabei waren. Denise Bauer, die auch in der Primarschulpflege tätig ist, übernahm spontan mit Frances Herzog das Zepter. «Es wäre wirklich schade gewesen, wenn es geendet hätte.» Zudem würden Kinder, wenn sie mal dabei sind, jedes Jahr wieder mitmachen. So wie Seraina (13). Als Sechstklässlerin gehört sie zu den Ältesten. Diese Jahr spielte sie den König Balthasar. «Es ist immer schön, auch weil wir jedes Jahr das Krippenspiel in einer anderen Version spielen. Ich mache seit dem Kindergarten mit», erzählt sie. Nicht immer spielte sie Balthasar. «Ich war schon Maria, ein Engel, ein Hirt und viele andere.»

Kernbotschaft an Weihnacht

Die jährlich wachsende Zahl der Kinder gibt Bauer Recht. «Letztes Jahr hatten wir 16, diesmal sogar 24 Kinder. Und wir schätzen es wirklich, dass die Eltern die Kinder trotz des Überangebotes an Freizeitmöglichkeiten zu uns schicken.»

Mit der Kinderzahl wächst natürlich auch die Besucherzahl. «Wir wollen die Kinder und Familien wieder vermehrt in die Kirche bringen.» Das gemeinsame Erlebnis der frohen Botschaft betonte auch Pfarrer Schnitzler: «Was ist das Eigentliche an der Weihnachtsgeschichte? Sicher, die Geburt von Jesus, aber eigentlich ist es noch mehr. Das Krippenspiel nimmt uns mit in die Weihnachtsgeschichte, wir werden von Zuschauern, von Zuhörern, zu Zeugen, und durch das gemeinsame Singen zu Beteiligten der Botschaft.» Weihnachten öffne die Türe zum Himmel und lade ein, Teil der Weihnacht zu werden, «die Botschaft aufzunehmen und weiterzugeben, so wie es heute auch unsere Kinder auch gemacht haben.»

(Zürcher Unterländer)